SUCESO EN MADRID
Siete heridos en un accidente entre dos turismos y un VTC en Humanes
El siniestro se ha producido esta madrugada en la M-419 y todos los afectados han sido trasladados a hospitales de la Comunidad de Madrid
Madrid
Un hombre ha resultado herido grave esta madrugada en una colisión entre dos turismos y un VTC registrada en la carretera M-419, a la altura del kilómetro 4,900, en el término municipal de Humanes de Madrid.
El accidente se ha producido sobre las 00:15 horas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del SUMMA 112, que han atendido a siete personas heridas: un hombre en estado grave, cinco hombres con lesiones moderadas y dos heridos leves, un hombre y una mujer.
Todos los afectados han sido trasladados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid para recibir atención médica.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
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