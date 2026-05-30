El Dúo Melis abrirá este sábado en el Ateneo los recitales del Festival Internacional de Guitarra de Madrid

El Dúo Melis, formado por la guitarrista española Susana Prieto y el guitarrista griego Alexis Muzurakis, abrirá este sábado en el Ateneo los recitales del Festival Internacional de Guitarra de Madrid, cuya octava edición se celebrará hasta el 14 de junio.

El encuentro musical, dirigido por la guitarrista Laura Verdugo del Rey a través de la Asociación Pro Música y Guitarra, estará dedicado este año al compositor Federico Moreno Torroba, autor de zarzuelas como 'Luisa Fernanda' y 'La chulapona', coincidiendo con el 135º aniversario de su nacimiento.

Además del concierto del Dúo Melis en el Ateneo de Madrid, el festival contará con actuaciones de Rafael Aguirre, Pablo Sainz Villegas, Anaura Guitar Dúo y David Russell en el Auditorio Nacional, así como de Xingye Li en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel.

En su recital de este sábado, el Dúo Melis recordará también a Manuel de Falla, con motivo del 150º aniversario del nacimiento del compositor, con la interpretación de la Danza número 2 de 'La vida breve' y la Danza de los Vecinos y la Danza de la Molinera de 'El sombrero de tres picos'.

Archivo - El Dúo Melis, Rafael Aguirre y Pablo Sainz Villegas. / FESTIVAL INTERNACIONAL DE GUITARRA DE MADRID

El programa, tal y como traslada la organización en un comunicado, se completará con dos piezas de Pancrace Royer, el Grand Duo Concertant de Antoine de L'Hoyer, 'Junio', de Las estaciones de Tchaikovsky, y la 'Sonatafantasía' de Dusan Bogdanovich.

Formado en 1999 en Grecia, en el Festival Internacional de Guitarra de Volos, el Dúo Melis está considerado una de las formaciones de guitarra más relevantes de la escena internacional.

Por su parte, Rafael Aguirre actuará el 5 de junio en el Auditorio Nacional con un recital que comprimirá cuatro siglos de música en una síntesis de diez piezas. El guitarrista, que ha actuado en 39 países y ha ganado 13 primeros premios internacionales, interpretará obras de Bach, Giuliani, Mendelssohn, Barrios, Chopin, Lara, Bonfa, Pedro Gutiérrez y Paco de Lucía.

Un día después, el 6 de junio, Pablo Sainz Villegas llevará al Auditorio Nacional un programa centrado en la música española, con una escala en Bach a través de la chacona BWV 1004, en arreglo del propio intérprete, y los cinco preludios de Héitor Villa-Lobos.

Sainz Villegas ha actuado en más de 40 países con numerosas orquestas de prestigio desde su debut con la Filarmónica de Nueva York bajo la batuta de Rafael Frühbeck de Burgos. "Está poniendo la guitarra clásica en primera línea y ha conseguido unos hitos espectaculares", ha afirmado la directora del festival.

Además, Xingye Li, procedente de China, ofrecerá el 11 de junio un concierto en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel con obras de Scarlatti, Paganini, Agustín Barrios, Antonio Cano, Tan Dun y Mario Castelnuovo-Tedesco.

El intérprete ha ganado concursos internacionales de guitarra en Corea, Polonia y Alemania y es el primer artista asiático de Hannabach Strings, la firma alemana de cuerdas para guitarra.

Estreno mundial de Anaura y cierre con David Russell

En la programación también destaca Anaura Guitar Dúo, formado por Anabel Montesinos y Laura Verdugo del Rey, que estrenará el 12 de junio en el Auditorio Nacional 'Anaura', obra compuesta por David del Puerto. La agrupación interpretará también piezas de Sor, Albéniz, Piazzolla, Morel, Assad y Gnattali.

Finalmente, el guitarrista galés David Russell pondrá el broche a los conciertos del festival el 13 de junio en el Auditorio Nacional con un programa que incluirá 'Don Quixote', obra para guitarra de 2025 que el compositor Stephen Goss escribió por encargo del propio Russell.

Russell, habitual del festival madrileño, fue nombrado miembro de la Royal Academy of Music de Londres en 1997 y ganó un Grammy Latino en 2005 como mejor instrumentista solista por 'Aire latino'. En Madrid interpretará además obras de Giuliani, Bach y Albéniz, y homenajeará a Moreno Torroba con 'Castillos de España'.

Talento joven y clases magistrales

Más allá de la propia programación, el impulso al talento joven será otro de los ejes del festival. Los intérpretes invitados impartirán clases magistrales al día siguiente de sus conciertos y se celebrará el Concurso de Guitarra para Jóvenes Talentos.

Las semifinales tendrán lugar los días 9 y 10 de junio en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel, mientras que las finales se celebrarán los días 11 y 12 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Los ganadores, en las categorías juvenil y profesional, recibirán premios en metálico y tendrán acceso a participar en festivales de guitarra como el de La Herradura de Andrés Segovia, el Certamen Internacional de Andrés Segovia o el Festival Internacional de Mula, en Murcia.

El público entregará también su propio premio y habrá otro destinado a la mejor intérprete femenina, con el objetivo de fomentar la presencia de mujeres guitarristas.

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El Festival Internacional de Guitarra de Madrid cuenta con Musikex como patrocinador principal, además de Audi, el INAEM, la Fundación SGAE, el Ayuntamiento de Rivas, Leona Case, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Colegio Mayor Santa María de Europa de la Universidad Complutense y el Conservatorio Profesional de Música Amaniel, entre otros.