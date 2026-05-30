Detenidas tres personas por 30 robos con alunizaje en establecimientos de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a tres personas, de entre 30 y 47 años y con antecedentes por delitos contra el patrimonio, por su presunta implicación en una treintena de robos cometidos mediante el método del alunizaje en establecimientos de la provincia de Toledo.

Además, los agentes investigan a una cuarta persona como cooperadora necesaria en estos hechos, según ha informado el instituto armado en una nota de prensa.

Las pesquisas comenzaron el pasado mes de abril, después de que los propietarios de varios establecimientos presentaran denuncia por los robos sufridos. La operación se ha desarrollado en dos fases, llevadas a cabo en las localidades de El Vellón, en Madrid, e Illescas, en Toledo.

Los tres detenidos han pasado ya a disposición judicial, mientras que la investigación continúa abierta respecto a la cuarta persona investigada.

En total, la Guardia Civil ha esclarecido hasta 30 hechos delictivos perpetrados en los municipios toledanos de Illescas, Carranque, El Viso de San Juan y Cedillo del Condado. En los distintos robos, los autores llegaron a sustraer bienes valorados en más de 30.000 euros.