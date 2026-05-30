SANIDAD
La Comunidad de Madrid tilda de "sectaria y alejada de la realidad" la manifestación por la sanidad pública este domingo
La consejera de Sanidad madrileña califica la protesta convocada para este domingo como "ideologizada, sectaria y alejada de la realidad"
EP
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha tildado de "ideologizada, sectaria y alejada de la realidad" la manifestación de este domingo por la Sanidad Pública y en contra de la privatización de servicios que se desarrollará en la capital.
Lo ha expresado así tras participar en una carrera por la esclerosis múltiple, después de que este domingo esté prevista una nueva manifestación por la Sanidad Pública, convocada por la Plataforma Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, que reúne a más de cien asociaciones, plataformas y entidades vecinales, contra lo que consideran que es el "negocio" de un modelo "privatizador" defendido por las administraciones madrileñas del PP.
"A mí lo que me preocupa es gestionar el día a día y lo que realmente estoy centrada en es esa huelga de médicos indefinidos, que realmente es por lo que tenemos que luchar todos y es un problema que tiene que resolver el Ministerio de Sanidad", ha expresado la consejera, quien ha recordado que los médicos llevan más de veinte días en huelga, algo que ha provocado la suspensión de 20.000 cirugías o 10.000 pruebas diagnósticas, y que cuesta a la Comunidad "unos 16 millones".
Asegura Matute que el Gobierno regional "escucha desde el primer momento" a los diferentes grupos profesionales sanitarios que quieren "cambiar el modelo organizativo que está anclado en el pasado", suprimiendo las guardias de 24 horas, y que piden un estatuto médico propio que reconozca su singularidad.
"Vamos a seguir aumentando esa financiación y para ello necesitamos que el Estado nos dé dinero porque tenemos una infrafinanciación de la sanidad. Por eso, he escrito otra carta a la ministra (Mónica García), la cual no me ha contestado y le volveré a reclamar esa contestación. No solo para decirle que necesitamos esa memoria de viabilidad, sino que hablan de que nos han dado 300 millones más de dinero en presupuesto sanitario, y yo necesito que me desglose partida por partida y por comunidad autónoma", ha exigido.
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