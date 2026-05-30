Así es el colegio público de Madrid en el que estudió el actor y director Daniel Guzmán: ubicado en el barrio de Aluche

Daniel Guzmán es uno de los rostros nacionales más reconocidos del cine, teatro y televisión. Actor, guionista y productor, cuenta con una larga trayectoria que comenzó cuando tenía tan solo catorce años. Edad en la que se encontraba en el colegio en el que creció durante su adolescencia, tal y como ha contado en el programa de entrevistas 'Al cielo con ella' de RTVE, junto a la presentadora Henar Álvarez.

Daniel Guzmán fue uno de los pioneros del grafitti en Madrid / @Albersicambias en 'X'

Así es el colegio en el que estudió Daniel Guzmán

A diferencia de otros muchos famosos, el actor estudió en un colegio público. En concreto, en el Instituto de Educación Secundaria María de Molina, en el barrio de Aluche, dentro del distrito Las Aguilas. Allí se encuentran las pintadas de "Tifón", su firma de cuando era joven. Un colegio que abarca una oferta educativa que va desde la Educación Secundaria Obligatoria hasta Bachillerato.

El centro educativo cuenta con una misión y visión orientado hacia la libertad, la igualdad de los derechos que busca la autonomía del individuo, mientras se impulsa el aprendizaje en otros idiomas, se promueve el uso de las nuevas tecnologías y se potencia en interés de los alumnos. Un colegio comprometido con la educación pública de calidad, con respeto, compañerismo para potenciar la equidad, inclusión educativa y la no discriminación.

Múltiples proyectos e idiomas

El IES María de Molina cuenta con un programa bilingüe de francés en el que se imparte este idioma como primera lengua, además de diferentes asignaturas en el mismo con la participación de profesores nativos procedentes de regiones francófonas. También ofrece Bachillerato de Investigación, el programa Xcelence para una excelente orientación y participa en IPAFD (Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte), un programa deportivo que ayuda al alumnado a la realización de deporte y actividad física con una cuota anual de catorce euros.

Así es el centro en el que se formó el actor que saltó a la fama con su papel en 'Aquí no hay quien viva' y que ha continuado con su carrera con múltiples apariciones en la gran pantalla hasta la última película como protagonista, 'La Deuda'.