Ayuso ensalza a las Fuerzas Armadas, que sirven a España "con honor y lealtad": "Volveremos a celebrar en la Puerta del Sol"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este sábado la labor de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, en el marco del Día de las Fuerzas Armadas, que sirven a España "con honor y lealtad", y ha afirmado que volverán a celebrar "juntos en la Puerta de Sol".

Los reyes Felipe VI y Letizia han presidido este sábado en Vigo el acto central de las actividades promovidas para conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, una parada militar en la que participan 3.700 soldados, 70 aeronaves, más de cien vehículos y 32 motos.

"Rendimos homenaje a quienes sirven a España con honor y lealtad. A quienes protegen nuestra libertad dentro y fuera de nuestras fronteras. A sus familias, que comparten sacrificio y ausencias. Y a todos los que han vestido el uniforme. Volveremos a celebrar juntos en la Puerta del Sol", ha trasladado la presidenta madrileña a través de sus redes sociales, haciendo alusión a la tradicional parada militar en los actos por el Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, que en los últimos años no se ha celebrado por decisión del Gobierno.

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Los militares no han desfilado en la Puerta del Sol en los últimos dos años. En marzo de 2025, Ayuso denunció que el Gobierno había vetado la participación del Ejército en los actos. "Cancelar la participación del Ejército precisamente en los actos de conmemoración del 2 de Mayo, supone un golpe sin precedentes a los madrileños y al propio Ejército, en su celebración regional más señalada", escribió la presidenta madrileña en una carta dirigida a la ministra de Defensa, Margarita Robles.