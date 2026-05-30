GASTRONOMÍA
'Afterwork' con champagne y martes de whisky: el 'rooftop' de Árdia sube el listón esta temporada
El restaurante ubicado en Jorge Juan suma a su oferta culinaria de temporada una barra nikkei temporal y catas de whisky
El restaurante Árdia (C. de Puigcerda, 4B), ubicado en el cogollo del barrio Salamanca, ha dado la bienvenida al buen tiempo abriendo de par en par sus dos terrazas y activando una programación que ha buscado convertir su ático en uno de los planes más apetecibles de la temporada en Jorge Juan. El proyecto capitaneado por el chef alicantino Nazario Cano ha trasladado parte de su vida a la terraza a pie de calle —con servicio de restaurante y cocina ininterrumpida de mediodía a medianoche— y ha reforzado el atractivo del rooftop, donde se encuentra ÂM-BAR, su cocktail floor con agenda propia.
La primera terraza, la de calle, ha funcionado como un guiño a las vermuterías madrileñas: un espacio para picar antes de sentarse a comer, con tapas, salazones y embutidos, pero también con guiños más sofisticados como ostras y caviar, todo acompañado de vermut de barrica y una versión propia del clásico Yayito. Arriba, ÂM-BAR ha consolidado el plan nocturno con una propuesta líquida que ha viajado por España a través de siete tragos vinculados a distintas regiones, además de cócteles clásicos y una carta de destilados amplia.
Jueves de Champagne & Afterwork y martes de whisky
La gran novedad del rooftop ha sido el formato Champagne & Afterwork: todos los jueves desde las 19:30, con combinación de cócteles de autor y champagne, una selección gastronómica firmada por la cocina de Árdia y música en directo con DJ hasta medianoche. A esa agenda se han sumado los martes de whisky, también desde las 19:30, como sesiones de degustación guiadas por expertos —con marcas como Hibiki, Macallan o Laphroaig— y maridaje gastronómico diseñado para cada ocasión.
Un pop-up japonés que ha aterrizado por primera vez en Madrid
La programación del ático ha reservado uno de sus movimientos más llamativos para la temporada: la llegada, por tiempo limitado, de Maguro Gishiki, el concepto japonés que Nazario Cano dirige en el resort Ritual de Terra Moraira y que se ha trasladado al rooftop "por primera vez en Madrid" en formato pop-up. La propuesta ha girado en torno a una barra nikkei con elaboraciones en directo como tiraditos, ceviches y nigiris, condicionadas por el producto fresco.
En paralelo a la agenda de terrazas, la cocina de Árdia ha entrado en modo estival con una carta que ha ganado frescura y ha mirado más al Mediterráneo y a la huerta alicantina. Nazario Cano ha incorporado platos más ligeros como salpicón de pulpo y pilpil de pimientos fritos, salmorejo de tomate amarillo, verde y raf con burrata, carpaccio de gambusín con huevo frito, brandada de anguila ahumada o fideuá de carabineros.
La temporada, además, ha llegado con un formato pensado para quien busca experiencia completa: cenas maridaje mensuales conducidas por el experto Félix Lanz (Bodegas Vinario) junto al maître João Silva, con recorridos de vinos diseñados para dialogar con la propuesta gastronómica.
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