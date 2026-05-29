El shawarma "de la casa" con el que Makan busca conquistar Recoletos: así es su cuarto local en Madrid

A un paso del Parque del Retiro y la Puerta de Alcalá, Makan, referente de la street food libanesa, ha inaugurado un nuevo espacio en la calle Villalar, 3 con una ambición que ha ido más allá de sumar otra dirección al mapa gastronómico de la capital. La marca, que ya ha alcanzado su cuarto restaurante en Madrid, ha aterrizado en Recoletos reforzando su propósito: acercar el estilo de vida libanés a través de la comida, el diseño y una experiencia pensada para compartirse.

El libanés Alex Mteinyel y el venezolano Manu Manzano, socios y propietarios de Makan en su nuevo restaurante de Recoletos. / Cedida

Lejos de presentarse como un restaurante al uso, el nuevo Makan se ha concebido como una casa libanesa. La idea, según la filosofía del proyecto liderado por el libanés Álex Mteiny y el venezolano Manu Manzano, socios y propietarios de Makan, ha sido que el comensal no solo haya venido a comer, sino a sentirse dentro de un entorno íntimo y cercano, "como si se sentase en la cocina" de Caline Chaya, madre del fundador y autora del recetario que ha sostenido la esencia de la propuesta desde sus inicios.

Cocina de raíces libanesas con presentación sencilla y apetecible. / Cedida

El espacio ha articulado su experiencia alrededor de mesas altas, organizadas para favorecer la conversación y el picoteo compartido. Ese planteamiento ha buscado recuperar una tradición muy presente en la cultura libanesa: la mesa como punto de encuentro, donde el ritmo lo ha marcado el grupo y no solo el plato.

La estética, además, ha acompañado el concepto de hogar con una atmósfera cálida y cuidada, donde han convivido elementos artísticos —cuadros y detalles seleccionados— con un interiorismo que ha querido ser acogedor antes que solemne. El resultado ha aspirado a funcionar tanto para quienes han trabajado en la zona como para residentes y visitantes que han buscado una pausa distinta en pleno centro.

En lo gastronómico, Makan ha mantenido su identidad: comida callejera libanesa casera y saludable, construida a partir del recetario familiar y con protagonismo de los wraps cocinados en Saj, la tradicional parrilla libanesa en forma de cúpula que ha aportado a la masa una textura ligera y un sabor muy característico.

Labneh y toppings: el bocado cremoso que acompaña el recetario familiar de Makan. / Cedida

La carta se ha adaptado a distintos momentos del día. Por la mañana, entre las 10:00 y las 12:00, han destacado opciones como los wraps de zaatar, labneh, halloumi, falafel o lahm bi ajin, planteados como un desayuno diferente en clave mediterránea-oriental. A partir del mediodía, la oferta se ha ampliado con propuestas como pollo sumac, pollo aguacate, pollo chipotle, el Makan’s shawarma y una de las novedades con las que la marca se ha abierto a nuevos públicos sin perder su hilo conductor: el pulled pork.

Bowls sin gluten y ensaladas para el buen tiempo

Con la llegada del calor, el nuevo local ha potenciado el apartado más fresco de la carta. Han ganado espacio sus ensaladas y una variedad de bowls sin gluten, pensados especialmente para personas celíacas o para quienes han buscado opciones más ligeras, manteniendo el equilibrio entre sabor y calidad como argumento central.

Ensalada de temporada: frescura y sabor para los días de buen tiempo en Recoletos. / Cedida

Uno de los atractivos que ha querido reforzar esta apertura ha sido su faceta más versátil. Makan ha consolidado su propuesta take away y ha sumado un formato especialmente alineado con el entorno: cajas de picnic diseñadas para llevar al cercano Retiro y convertir la comida en un plan al aire libre, sin renunciar a la experiencia de marca.

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Tras su trayectoria en calle Velázquez, Caleido y Malasaña, Makan ha desembarcado en Recoletos como un proyecto que ha defendido ser más que un concepto gastronómico: una forma de entender la mesa como lugar de encuentro. En Villalar 3, la marca ha querido traducir esa idea a un espacio concreto donde cada plato ha contado una historia familiar y cada visita ha invitado, aunque haya sido por un rato, a sentirse en casa.