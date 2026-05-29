Los Reyes y Sánchez recibirán al Papa León XIV en el Aeropuerto de Madrid-Barajas el 6 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los Reyes Felipe VI y Letizia encabezarán la delegación oficial que recibirá al Papa León XIV el próximo sábado 6 de junio a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Así lo ha confirmado Presidencia del Gobierno, activando la cuenta atrás para una histórica visita apostólica que paralizará la capital durante cuatro días.

Este recibimiento a pie de pista será el primero de los cuatro encuentros previstos entre Sánchez y el Pontífice. La cita llega apenas diez días después de la reunión privada de 45 minutos que mantuvieron en el Vaticano, donde el jefe del Ejecutivo destacó la "absoluta sintonía" con los planteamientos de León XIV, a quien definió como una "brújula moral contra la injusticia".

Recibimiento real y agenda en los distritos

La intensidad de la agenda oficial arrancará inmediatamente después del aterrizaje, programado para las 10:30 horas de ese sábado. Una hora más tarde, a las 11:30 horas, las miradas se desplazarán al Palacio Real de Madrid, donde se celebrará la ceremonia de bienvenida oficial y un encuentro privado de León XIV con los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, seguido de la recepción institucional a las autoridades y la sociedad civil.

La actividad vespertina del sábado se trasladará a los barrios madrileños. A las 18:00 horas, el Pontífice visitará el centro social 'Cedia 24 horas' en el barrio de Lucero (distrito de Latina) para saludar a usuarios y trabajadores. La jornada cerrará a las 20:30 horas con el primer gran acto de masas: una multitudinaria Vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima, justo frente al estadio Santiago Bernabéu.

Baño de masas en Cibeles y cita en el Bernabéu

El domingo 7 de junio estará marcado por las restricciones de tráfico y la devoción en el centro de la capital. A las 10:00 horas comenzará la misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, que incluirá la homilía papal y la posterior Procesión del Corpus Christi, un evento que colapsará el eje Prado-Recoletos. Por la tarde, la agenda se diversifica con un encuentro cultural y deportivo en el Movistar Arena a las 18:00 horas, concluyendo el día con una cena en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

El lunes 8 de junio se vivirá otra de las grandes citas de este viaje en el norte de la ciudad. Tras los actos institucionales matutinos, el Papa acudirá a las 18:00 horas a la Catedral de la Almudena para rendir homenaje a la Virgen, y solo una hora después, a las 19:00 horas, presidirá un encuentro masivo con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

Un discurso histórico en el Congreso

El peso político de la visita llegará el mismo lunes por la mañana. Tras mantener una reunión privada con Pedro Sánchez en la Nunciatura Apostólica a las 09:30 horas, León XIV se trasladará al Congreso de los Diputados. A las 10:30 horas, el Pontífice hablará ante las Cortes Generales, convirtiéndose en el primer Papa de la historia en pronunciar un discurso ante el Parlamento español. Tras este hito, se reunirá con los obispos en la Conferencia Episcopal Española.

La despedida de la Comunidad de Madrid tendrá lugar el martes 9 de junio. A las 09:30 horas, el Santo Padre mantendrá un encuentro con los voluntarios de la organización en el Pabellón 3 de IFEMA antes de dirigirse de nuevo a Barajas para despegar a las 11:10 horas con rumbo a su siguiente destino.

Próximas paradas: Barcelona y Canarias

El viaje apostólico continuará en Cataluña los días 9 y 10 de junio, donde destacan la vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys, la visita a la Abadía de Montserrat y la misa en la Basílica de la Sagrada Familia, donde se inaugurará oficialmente la Torre de Jesucristo.

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Finalmente, el Papa viajará a Canarias los días 11 y 12 de junio para cumplir el deseo de su antecesor, el Papa Francisco, de poner el foco en la crisis migratoria. El Pontífice visitará los centros de acogida de migrantes en el puerto de Arguineguín en Gran Canaria y el centro Las Raíces en Tenerife, celebrando misas multitudinarias en ambas islas antes de emprender el vuelo de regreso a Roma el viernes por la tarde.