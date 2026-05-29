Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Amaia MonteroFuentes de MadridVisita del papaRegalo de AyusoWorld Climbing Series Comunidad de MadridFeria de San IsidroFeria del LibroTeatro EspañolPlaya MadridBaliza V16
instagramlinkedin

TENIS

Roland Garros: Alex Michelsen - Rafa Jódar, en directo

Rafa Jódar.

Rafa Jódar. / EFE

Redacción

El español Rafael Jódar va superando las asignaturas en un Roland Garros que se ha planteado como torneo de aprendizaje a las alturas de la élite del tenis y hoy se mide a un tenista de saque prodigioso: el estadounidense Alex Michelsen.

Como en su primer contacto con la tierra batida de París ente el estadounidense Aleksandar Kovacevic, un rival que nunca antes había ganado un partido en el Grand Slam francés, su rival por un puesto en los octavos de final tampoco había estrenado su casillero en el torneo.

Pero la asignatura que tendrá que aprobar ahora el joven madrileño, de 19 años, es la de un rival de potente revés, quizá el golpe más mortífero de Michelsen, que le ha dado sus máximos éxitos sobre pista rápida.

Noticias relacionadas

Formado sobre cemento en las pistas duras de Estados Unidos, la tierra batida, además, no es su ecosistema.

TEMAS

  1. El esperpéntico naufragio de Amaia Montero en Madrid: La Oreja de Van Gogh paga caro haber echado a Leire Martínez
  2. Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
  3. Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
  4. Carmen Machi, Irene Escolar y Blanca Portillo lideran el viaje del Teatro Español por la Generación del 27: todas las obras de su nueva temporada
  5. El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
  6. Metro de Madrid aclara las normas para viajar con bicicleta: el portador será responsable de evitar daños o molestias
  7. La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
  8. Los Bomberos de Madrid llevan sus protestas a Cibeles tras encallar las negociaciones: 'La plantilla no puede seguir soportando incumplimientos y demoras

Roland Garros: Alex Michelsen - Rafa Jódar, en directo

Roland Garros: Alex Michelsen - Rafa Jódar, en directo

El Bernabéu será una "fiesta" para el "encuentro más familiar" del Papa en Madrid

El Bernabéu será una "fiesta" para el "encuentro más familiar" del Papa en Madrid

Los 'fichajes' de Riquelme para el Real Madrid: Cesc, Rodri, Raúl, Fabián, Bernardo Silva, Del Bosque...

Los 'fichajes' de Riquelme para el Real Madrid: Cesc, Rodri, Raúl, Fabián, Bernardo Silva, Del Bosque...

Lucía Sempere: "Me gustaría que a nivel internacional dijeran: cuidado con los españoles"

Lucía Sempere: "Me gustaría que a nivel internacional dijeran: cuidado con los españoles"

Todo sobre el lugar donde se alojará el Papa León XIV en Madrid: tiene una historia única en la diplomacia vaticana

Todo sobre el lugar donde se alojará el Papa León XIV en Madrid: tiene una historia única en la diplomacia vaticana

Guía definitiva para los conciertos de Bad Bunny en Madrid: estas son las opciones más cómodas para llegar al Estadio Riyadh Air Metropolitano

Guía definitiva para los conciertos de Bad Bunny en Madrid: estas son las opciones más cómodas para llegar al Estadio Riyadh Air Metropolitano

La Línea 3 de Metro amplía su horario de cierre la madrugada del domingo por el festival Sunsetstrip en la Caja Mágica

La Línea 3 de Metro amplía su horario de cierre la madrugada del domingo por el festival Sunsetstrip en la Caja Mágica

Papamóvil clásico y 'buggy' de golf, los vehículos que utilizará León XIV en Madrid