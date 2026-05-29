El Real Madrid se consolida como el club más valioso del mundo y bate el récord histórico de ingresos

El Real Madrid vuelve a situarse en la cima económica del fútbol mundial. Según la última lista elaborada por la revista especializada Forbes, el club blanco es, por quinto año consecutivo, el equipo de fútbol más valioso del planeta, con una valoración estimada de 9.500 millones de dólares (más de 8.100 millones de euros).

El liderazgo madridista se refuerza además con un hito histórico en ingresos. Durante la temporada 2024-25, el Real Madrid alcanzó los 1.265 millones de dólares, una cifra que le convierte, según Forbes, en el equipo deportivo con mayores ingresos jamás registrados. El dato supera los 1.230 millones de dólares que obtuvieron los Dallas Cowboys en la temporada 2024 de la NFL, aunque la revista precisa que la comparación no tiene en cuenta la inflación.

El club presidido por Florentino Pérez lidera así por décima vez en las últimas 13 ediciones el ranking anual de Forbes. Su valoración creció un 41% respecto al año anterior y le permite mantener una amplia ventaja sobre el FC Barcelona, segundo clasificado con 7.500 millones de dólares tras incrementar su valor un 33%.

El podio lo completa el Manchester United, valorado en 7.200 millones de dólares. Por detrás se sitúan el Liverpool, con 6.200 millones; el Paris Saint-Germain, con 5.800; el Bayern de Múnich, con 5.700; el Manchester City, con 5.500; el Arsenal, con 5.400; el Chelsea, con 4.200; y el Tottenham Hotspur, que cierra el ‘Top 10’ con 3.000 millones.

LaLiga coloca a tres clubes entre los 30 más valiosos. Además de Real Madrid y Barcelona, el Atlético de Madrid escala hasta la undécima posición, con una valoración de 2.950 millones de dólares y unos ingresos de 488 millones. El club rojiblanco se queda así a las puertas de los diez primeros en una clasificación dominada por la Premier League, que aporta once equipos, seis de ellos en el ‘Top 10’.

En conjunto, los 30 clubes más valiosos del mundo alcanzan un valor agregado de 87.000 millones de dólares. Además de los equipos ingleses, la lista incluye siete franquicias de la Major League Soccer, cuatro clubes de la Serie A, tres de LaLiga, tres de la Bundesliga, uno de la Ligue 1 francesa y otro de la Primeira Liga portuguesa.

Noticias relacionadas

Las valoraciones de Forbes se basan en el valor empresarial de cada entidad, es decir, la suma del valor del capital y la deuda neta. En el caso de los clubes europeos, las estimaciones de ingresos y beneficio operativo corresponden a la temporada 2024-25. El cálculo incluye la actividad económica asociada a los estadios, pero no el valor inmobiliario de los recintos, y excluye los ingresos derivados de traspasos de jugadores.