La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

La picardía con la que Raquel, Elena, Charlotte e Irene han concebido Mala suerte las ha colocado en otro lugar. Es, posiblemente, sin menospreciar las todopoderosas Un secreto y Te mataré, su canción más redonda. Engancha al primer punteo, es sibilina. Resulta tan difícil salir de ella que, al acabarla, gracias a su hipnótico coro final, te preguntas cómo es posible que dure tan poco. Se nota que la banda está en un buen momento. Los tres cortes que conforman Miau, su último epé, lo confirman: no se han quedado en lo evidente, afilando aquello que las hace únicas. Están rabiosas, qué gusto.