MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Madrid', de Dover
El día que Dover publicó Let Me Out, el primer adelanto de Follow The City Lights, su séptimo disco, ojo, un terremoto azotó España. ¿Cristina y los suyos haciendo dance? Pues sí. Y, aunque poco tenía que ver con el rock descarado de King George, Devil Came To Me y Cherry Lee, entre otros éxitos, este triple salto mortal les sentó de fábula. De repente, pese al descontento de los más puristas, la banda conectó con un público masivo que los terminó de endiosar. ¿Sonaban diferente? Sin duda. Pero la actitud era la misma. Por ello, no decepcionaron. 20 años después Let Me Out continúa implacable.
'Mala suerte', de shego
La picardía con la que Raquel, Elena, Charlotte e Irene han concebido Mala suerte las ha colocado en otro lugar. Es, posiblemente, sin menospreciar las todopoderosas Un secreto y Te mataré, su canción más redonda. Engancha al primer punteo, es sibilina. Resulta tan difícil salir de ella que, al acabarla, gracias a su hipnótico coro final, te preguntas cómo es posible que dure tan poco. Se nota que la banda está en un buen momento. Los tres cortes que conforman Miau, su último epé, lo confirman: no se han quedado en lo evidente, afilando aquello que las hace únicas. Están rabiosas, qué gusto.
'Al golpito', de Raquel del Rosario
Hace tiempo que Raquel del Rosario concibe la música desde otro punto vital. Ya no canta para llenar estadios y, claro, desprovista de esta presión, puede permitirse hacer lo que siente sin pensar en su repercusión. Este viernes ha lanzado Mi grito, su nueva canción. Y, como en las anteriores, 13 años después de editar el último álbum con El Sueño de Morfeo, hay una raíz canaria que la vuelve altamente interesante. Tiene una de las voces más carismáticas de la industria patria: oceánica y volcánica, siempre deja una impronta difícil de olvidar. Al golpito es su mejor pieza hasta la fecha. Toca darle relevo.
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