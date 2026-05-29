Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga CercaníasCanal de Isabel IIPregón del OrgulloParque de Atracciones de MadridAyuda a VenezuelaPeironcelyFernando BrambilaMadrid XploraClara Sánchez
instagramlinkedin

PARQUES

Parece Japón, pero está en Madrid: estos jardines ocultos a 30 minutos de la capital son perfectos para refrescarse un día de verano

Este rincón es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Alcobendas y la Embajada de Japón en España

Este desconocido jardín incorpora elementos característicos del paisajismo japonés, como estanques, puentes de madera, rocas y vegetación cuidadosamente seleccionada

Este desconocido jardín incorpora elementos característicos del paisajismo japonés, como estanques, puentes de madera, rocas y vegetación cuidadosamente seleccionada / AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Encontrar un remanso de paz parece imposible en Madrid. Hábitos tan sencillos como dar una vuelta, hacer ejercicio al aire libre o comer tranquilamente en un restaurante son opciones casi que inimaginables cuando llega el calor. Todo el mundo se esconde en su hogar y busca que pasen las peores horas para luego salir a disfrutar del frescor que hace por la noche.

Sin embargo, lo cierto es que no hace falta esperar a que anochezca para disfrutar de los planes que ofrece Madrid. A estas alturas del año, los parques de la capital se han convertido en el punto de encuentro para locales y turistas para huir de las insoportables temperaturas. Estos pulmones verdes equilibran el ritmo frenético de la ciudad, pero igualmente hay que saber elegir el ideal para desconectar.

Los parques más famosos, como El Retiro, el Parque Juan Carlos I o El Capricho, están repletos de personas a todas alturas del año, por lo que no son las opciones más indicadas para desconectar. Pero, entonces, ¿cuál es el parque menos masificado?

El Palacio de Cristal, en el Parque de El Retiro en Madrid.

Los parques más famosos, como El Retiro, el Parque Juan Carlos I o El Capricho, están repletos de personas a todas alturas del año / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El parque escondido más tranquilo de Madrid

En Alcobendas, el Parque de la Vega cuenta con un jardín que no envidia nada a los grandes parques de Madrid. Tiene una estética japonesa y es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Alcobendas y la Embajada de Japón en España. Fue diseñado por el arquitecto paisajista Takeshi Shitara y se inauguró en 2011 con el objetivo de acercar la estética y filosofía de los jardines tradicionales nipones al público madrileño.

Este desconocido jardín incorpora elementos característicos del paisajismo japonés, como estanques, puentes de madera, rocas y vegetación cuidadosamente seleccionada. Uno de los elementos más destacados de este espacio es la Campana de la Paz, una réplica de la campana instalada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Ahora, lo más destacable de este enclave es que alberga el Museo del Bonsái Luis Vallejo, que cuenta con una colección de más de 200 ejemplares de bonsáis. Fue inaugurado en 1995 y es considerado como uno de los más importantes de Europa en su género.

Lo más destacable de este enclave es que alberga el Museo del Bonsái Luis Vallejo, que cuenta con una colección de más de 200 ejemplares de bonsáis

Lo más destacable de este enclave es que alberga el Museo del Bonsái Luis Vallejo, que cuenta con una colección de más de 200 ejemplares de bonsáis / Archivo

Horarios de apertura

Del 1 de abril al 30 de junio el invernadero y el Jardín de los Bonsáis abre de lunes a viernes solo para visitas concertadas. Por otro lado, los sábados, domingos y festivos abre de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. El Aula de Educación Ambiental está abierta de lunes a viernes de 17:00 a 20:00. Por otro lado, las visitas de grupos, colectivos, asociaciones y colegios que quieran visitar el Aula de Educación Ambiental se realizan en horario de mañana, previa petición de cita a través del teléfono 916618096.

Del 1 de julio al 30 de septiembre el invernadero abre todos los días de la semana, exceptuando los lunes, que solamente estará abierto de 19:00 a 21:00 horas. Las visitas concertadas se pueden realizar de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas. El invernadero está abierto también los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00. Por otro lado, el Jardín de los Bonsáis y el Aula de Educación Ambiental abre de lunes a viernes de 10:00 a 13:00.

Noticias relacionadas

Por último, del 1 de octubre al 30 de marzo el invernadero y Jardín de los Bonsáis abre solamente los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. El Aula de Educación Ambiental estará abierta de lunes a viernes de 18:00 a 20:00 horas. Las visitas de grupos, colectivos, asociaciones y colegios se deberán realizar en horario de mañana, previa petición de cita a través del teléfono 916618096.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
  2. El delegado del Gobierno en Madrid amenaza con acciones legales contra Ayuso y Almeida por falta de información sobre el parque Paraíso
  3. El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
  4. Madrid se moviliza para enviar ayuda a Venezuela tras los terremotos: 'No va a ser una recogida de un día, esto apenas empieza
  5. El niño de Somosierra: cuarenta años de la desaparición más extraña y misteriosa
  6. Manuel, el Policía Municipal jubilado que patrulló la Cañada Real durante años: 'Añoro las noches de vigilancia sin saber cómo iban a terminar
  7. Buenas noticias para los vecinos de Móstoles: avance de la Autopista Madrileña del Suroeste, que aliviará el tráfico del municipio
  8. Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores

Almeida recupera para uso municipal el edificio de las Escuelas Aguirre tras la mala gestión de Casa Árabe

Almeida recupera para uso municipal el edificio de las Escuelas Aguirre tras la mala gestión de Casa Árabe

Madrid iza la bandera LGTBI en la plaza Pedro Zerolo y activa el dispositivo de seguridad del Orgullo con más de 3.300 policías

Madrid iza la bandera LGTBI en la plaza Pedro Zerolo y activa el dispositivo de seguridad del Orgullo con más de 3.300 policías

Una cena única para 25 personas en Madrid: el viaje gastronómico de Quincé entre Brasil y Ámsterdam

Una cena única para 25 personas en Madrid: el viaje gastronómico de Quincé entre Brasil y Ámsterdam

El vino de Madrid busca el impulso digital con un plan de un millón de euros para 44 bodegas

El vino de Madrid busca el impulso digital con un plan de un millón de euros para 44 bodegas

Cada vez más jóvenes pasan del alcohol: casi 6 de cada 10 ya no beben habitualmente en Madrid

Cada vez más jóvenes pasan del alcohol: casi 6 de cada 10 ya no beben habitualmente en Madrid

Ayuso eleva su advertencia sobre los censos electorales: "Cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal"

Ayuso eleva su advertencia sobre los censos electorales: "Cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece estaría haciendo algo ilegal"

Ayuso avisa a los funcionarios que "estarían haciendo algo ilegal" si otorgan la nacionalidad a quienes no la merecen

El 'pequeño Retiro' de Carabanchel es uno de los parques más impresionantes y desconocidos de Madrid: palacios, fuentes y árboles centenarios