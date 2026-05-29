Papamóvil clásico y 'buggy' de golf, los vehículos que utilizará León XIV en Madrid

Durante la visita de León XIV a España volveremos a ver a un papa recorriendo las calles y saludando a la gente desde el clásico papamóvil, pero no será el único automóvil que utilice, también usará tres vehículos eléctricos tipo 'buggies' de golf para favorecer la cercanía con los fieles en sus actos.

El objetivo del comité organizador es que Robert Francis Prevost utilice el papamóvil el mayor tiempo posible en sus traslados por las ciudades porque "la gente quiere dar a León XIV una calurosa acogida", según ha explicado uno de los coordinadores nacionales del viaje del pontífice, Yago de la Cierva.

Para los actos previstos en espacios cerrados o de dimensiones más reducidas y permitir una mayor cercanía con los asistentes con mayores garantías de seguridad, se han adaptado a modo de pequeños papamóviles abiertos dos vehículos eléctricos similares a los 'buggies' que se emplean en los campos de golf. En Madrid y en Tenerife se están acondicionado dos 'golf cart' gracias a benefactores privados, mientras que el vehículo que utilizará León XIV en Barcelona lo envía la Santa Sede desde Roma.

Dos papamóviles desde Roma: a Madrid y Barcelona

Dependiendo de las necesidades logísticas y del destino, el traslado del papamóvil desde el Vaticano se realiza por vía marítima o aérea. Esta última será la empleada en España, donde el Ministerio de Defensa se encargará de su transporte, según han confirmado a EFE fuentes de la organización.

Un avión de la Fuerza Aérea española viajará desde Roma transportando los dos papamóviles y uno de los 'buggies'; realizará una primera escala en Barcelona para descargar el 'buggy' y uno de los papamóviles -modelo Isuzu-, que se trasladará a Tenerife una vez concluya la etapa catalana del viaje del papa. Tras la escala en Barcelona, el avión militar continuará hasta Madrid, donde se descargará el segundo papamóvil (un Mercedes 500), que tras ser utilizado en la capital se llevará hasta Las Palmas. Una vez finalizados los actos en Gran Canaria, este vehículo se trasladará también a Tenerife. Desde allí, ambos regresarán a Roma.

Se han incorporado vehículos eléctricos compactos diseñados especialmente para los viajes internacionales del papa, con la particularidad de que pueden transportarse fácilmente en aviones de largo recorrido sin necesidad de desmontaje, lo que reduce los tiempos logísticos y facilita su traslado entre países.

El papamóvil 'made in Spain' de Juan Pablo II

El papamóvil es un automóvil abierto o con una cabina de cristal blindado, generalmente de color blanco, que permite a los fieles ver al pontífice desde diferentes ángulos.

Al que los Museos Vaticanos consideran el primero -un vehículo todo terreno (Toyota Land Cruiser) blanco utilizado para trayectos breves y para ser visto por las multitudes- apareció inmediatamente después del Jubileo de 1976 y fue usado de forma esporádica por Pablo VI, aunque entonces todavía no se le llamaba papamóvil. A ese modelo le siguió un Fiat Campagnola; era el que estaba usando Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro cuando Mehmet Ali Ağca le disparó el 13 de mayo de 1981. Desde entonces, los vehículos papales incorporaron blindaje y una cúpula de cristal antibalas. El primer papamóvil similar al concepto actual lo utilizó Juan Pablo II en 1982 cuando viajó a Gran Bretaña.

A partir de ese momento, distintas marcas han fabricado papamóviles para el Vaticano. Mercedes-Benz mantiene una tradición que se remonta a 1930, cuando regaló un modelo al papa Pío XI. A lo largo de los pontificados de Juan Pablo II y Benedicto XVI se construyeron alrededor de una treintena, repartidos por los cinco continentes, muchos de los cuales se conservan en museos. Los modelos han evolucionado con el tiempo y también se han fabricado unidades específicas para viajes concretos, como el Seat Panda adaptado con urgencia para la visita de Juan Pablo II a España en 1982, considerado el único papamóvil 'made in Spain'.

En 2024, Francisco recibió el primer papamóvil completamente eléctrico, fabricado por Mercedes, que mantiene el diseño tradicional blanco con techo de cristal. Junto a la versión blindada coexiste el tipo 'buggy', que recupera el espíritu del Campagnola para que el pontífice circule de pie entre la multitud. En la plaza de San Pedro este papel lo cumple un 'jeep' abierto, blanco, equipado con parabrisas plegable y pasamanos, que ya fue utilizado por Benedicto XVI en 2007 y heredado después por Francisco, que renunció al blindaje por considerar que el cristal le separaba de la gente.

Cómo usaron el papamóvil Juan Pablo II y Benedicto XVI

En sus viajes a España, tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI utilizaron modelos Mercedes Benz ML430 de color blanco que contaban con un habitáculo trasero elevado con cristales antibalas en tonos verdosos y un sillón central que podía alzarse y girar para facilitar la visibilidad del pontífice.

Los feligreses congregados en la Plaza de Colón de Madrid aplauden al papa Juan Pablo II en su visita de 2003. / EFE/ MANUEL P. BARRIOPEDRO

En el caso de la visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona en noviembre de 2010, el Vaticano envió dos papamóviles; uno de esos vehículos lo había usado ya Juan Pablo II, mientras que el otro fue regalado a Joseph Ratzinger por la casa alemana.

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Con Benedicto XVI el papamóvil se usó de forma muy protocolaria con trayectos visibles entre aeropuerto, Nunciatura, catedrales y grandes concentraciones, con fuerte presencia policial y recorridos bien acotados, mientras que en el caso de Juan Pablo II, su uso se asocia con un papa muy callejero, de cercanía física con los fieles, muchas veces de pie, saludando durante largos recorridos multitudinarios. Habrá que esperar a ver cómo decide usar el papamóvil León XIV en España y qué imagen dejarán sus recorridos por nuestras calles después de la huella que ya marcaron sus antecesores.