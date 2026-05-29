SUCESOS
Muere un hombre de 47 años apuñalado en el pecho en el centro de Madrid
La agresión ha ocurrido poco antes de las tres de la tarde en pleno barrio de Malasaña y la Policía Nacional busca al agresor
Europa Press
Un hombre de unos 47 años ha fallecido este viernes por la tarde tras sufrir una agresión con arma blanca en plena calle en el distrito Centro de Madrid por parte de otro varón, en búsqueda por parte de la Policía Nacional.
Los hechos se han producido poco antes de las 15 horas en el cruce entre la calle San Mateo y Santa Águeda, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios y policiales tras recibir un aviso por la presencia de un hombre herido por arma blanca.
A su llegada al lugar de los hechos, los sanitarios han encontrado a la víctima en parada cardiorrespiratoria y, tras 40 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar, tan solo han podido confirmar el fallecimiento, según ha informado Emergencias Madrid.
Por parte de la Policía Nacional ha intervenido la unidad de Delitos Violentos, mientras que el Grupo VI de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación. Fuentes cercanas al caso apuntan que podría tratarse de una riña o ajuste de cuentas entre dos personas sin hogar.
La víctima es un hombre de nacionalidad española y nacido en 1979, mientras que el presunto agresor, de quien la Policía ya tiene una descripción, es otro hombre español que conocía al fallecido, según relatan estas mismas fuentes.
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