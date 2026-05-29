Madrid pisa el acelerador tecnológico: ya supera las 2.600 empresas innovadoras y capta más de un tercio de la inversión 'startup'

Madrid ya no solo compite por atraer sedes, talento e inversión: empieza a consolidarse como uno de los grandes motores tecnológicos de Europa. La Comunidad alcanza ya las 2.607 empresas tech e innovadoras, una cifra que la acerca a Cataluña en la carrera por liderar el ecosistema español y que confirma el salto de escala de la región en los últimos años.

Así lo recoge el nuevo Informe Regional de Empresas Tech e Innovadoras de la Comunidad de Madrid 2026, elaborado por la herramienta de base de datos Scoutyn junto a la Fundación para el Conocimiento madri+d, una de las radiografías más completas sobre el ecosistema tecnológico madrileño. El estudio forma parte del Informe Nacional de Empresas Tech e Innovadoras 2026 y cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas vinculadas al emprendimiento, la innovación y la inversión en España.

El ecosistema tecnológico madrileño genera ya 44.276 empleos y supera los 7.266 millones de euros de facturación conjunta. / Cedida

Los datos dibujan una fotografía clara: el ecosistema madrileño genera ya 44.276 empleos y supera los 7.266 millones de euros de facturación conjunta. Además, en solo un año, el número de empresas tecnológicas ha crecido un 19,1 %, el empleo un 21,9 % y la facturación se ha disparado un 38,7 %, al pasar de 5.238 millones a más de 7.266 millones.

Más inversión, más empleo y más peso nacional

Uno de los indicadores que mejor explica el momento madrileño es la inversión. Durante 2025, las startups y compañías tecnológicas de la región captaron más de 1.172 millones de euros, lo que representa el 36,5 % de toda la inversión startup levantada en España. Madrid se consolida así como el principal centro financiero y de atracción de capital para el emprendimiento tecnológico del país.

La capital también refuerza su peso dentro del mapa nacional. Madrid ciudad concentra 1.801 compañías tech, más de 30.700 empleos y cerca de 5.000 millones de euros de facturación anual, lo que la mantiene como la ciudad con más empresas tecnológicas de España. Distritos como Salamanca, Chamartín, Chamberí y Centro se consolidan como algunos de los grandes núcleos de innovación y emprendimiento de la capital.

El informe también apunta a una mayor madurez del ecosistema. Aunque las startups siguen siendo mayoría, las scaleups ganan peso como motor económico. En la Comunidad de Madrid se identifican ya 193 scaleups, que generan más de 8.600 empleos y superan los 2.056 millones de euros de facturación conjunta.

Fintech, SaaS, energía e inteligencia artificial

Por sectores, Fintech lidera el ecosistema madrileño con 176 empresas y más de 1.210 millones de euros de facturación. Le siguen áreas como SaaS, energía, marketing & media, eHealth y edtech. La inteligencia artificial también gana protagonismo: Madrid suma ya 132 empresas activas en este ámbito, consolidándose como una de las verticales de mayor crecimiento.

La región, además, refuerza su perfil internacional. Según el estudio, la Comunidad de Madrid concentra el 60 % de toda la inversión extranjera en startups que llega a España, mientras que el 38 % de las startups madrileñas nacen con vocación internacional y el 43 % utilizan inteligencia artificial como núcleo de su modelo de negocio.

El informe sitúa también a Madrid como uno de los grandes polos europeos de emprendimiento científico y deeptech, al ocupar la cuarta posición en Europa por volumen de startups basadas en ciencia, solo por detrás de Londres, París y Berlín.

La Comunidad de Madrid supera las 2.600 empresas tech e innovadoras, genera más de 44.000 empleos y concentra más de un tercio de toda la inversión startup de España. / Cedida

Entre las principales operaciones de inversión registradas en compañías madrileñas figuran rondas de empresas como Job&Talent, Seedtag, Devo, Fever, Capchase, Lingokids o Xoople, nombres que reflejan la capacidad del ecosistema local para generar compañías de escala global y atraer capital internacional.

La IA se dispara en España

La fotografía madrileña forma parte de una tendencia nacional. España alcanzó en 2025 las 10.294 empresas tech e innovadoras, frente a las 8.580 registradas en 2024, lo que supone un crecimiento cercano al 20%. El empleo del sector aumentó un 27 %, hasta los 137.042 puestos de trabajo, y la facturación conjunta superó los 19.442 millones de euros.

El auge más llamativo está en la inteligencia artificial, que ha triplicado su presencia en el ecosistema español: pasa de 309 a 959 empresas, un crecimiento del 210 % en apenas un año. Pese a ese avance, el informe señala una asignatura pendiente: la brecha de género permanece estancada, con solo un 17 % de mujeres fundadoras de empresas tecnológicas, el mismo porcentaje que en 2024.

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Con estos datos, Madrid refuerza su posición como uno de los grandes polos tecnológicos del país. La región crece en número de compañías, empleo, facturación, inversión y especialización sectorial. Y lo hace en un momento en el que la innovación ya no se mide solo por cuántas startups nacen, sino por cuántas consiguen crecer, internacionalizarse y convertirse en empresas capaces de competir desde Madrid hacia el mundo.