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La Línea 3 de Metro amplía su horario de cierre la madrugada del domingo por el festival Sunsetstrip en la Caja Mágica

El suburbano amplía el servicio nocturno entre las estaciones de San Fermín-Orcasur y Sol hasta las 3:00 horas

La estación de Metro de San Fermín-Orcasur de la línea 3.

La estación de Metro de San Fermín-Orcasur de la línea 3. / Europa Press/ Eduardo Parra

EP

Madrid

La Línea 3 de Metro de Madrid (El Casar-Moncloa) ampliará su horario la madrugada del domingo para facilitar la movilidad de los asistentes al festival Sunsetstrip que tendrá lugar la noche de este sábado en la Caja Mágica. La compañía metropolitana ampliará el horario nocturno entre las estaciones de San Fermín-Orcasur (la más cercana al recinto, a unos 800 metros) y Sol (conexión con L2 y Cercanías) desde la 1:30 hasta las 3:00 horas, una vez finalizado el horario habitual del suburbano.

El evento musical, al que se espera que acudan alrededor de 12.000 asistentes, tendrá lugar en el recinto de la Caja Mágica, ubicado en el barrio de San Fermín, en el distrito de Usera, entre las 17:00 y las 02:00 horas.

Durante esta ampliación nocturna, la entrada de viajeros se realizará únicamente en la estación de San Fermín-Orcasur, mientras que las estaciones de Legazpi, Embajadores y Sol permanecerán abiertas exclusivamente para la salida de pasajeros, con el fin de agilizar los desplazamientos y garantizar la seguridad de los usuarios.

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El dispositivo especial incluye también el incremento del número de trenes en circulación en distintos tramos de la jornada, comenzando a las 16:30 con refuerzos de hasta un 14% en las franjas de mayor demanda, especialmente en las horas posteriores a la finalización del evento.

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