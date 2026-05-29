La Feria del Libro, un festival de rock infantil o una exposición de moda: cinco planes irresistibles para disfrutar de este fin de semana en la capital

Con grandes eventos como la llegada del Papa León XVI o los conciertos de Bad Bunny a la vuelta de la esquina, Madrid se prepara para recibir un mes de junio más ajetreado de lo habitual. Pero no por ello este fin de semana estará exento de actividades, sino más bien todo lo contrario...

Desde una edición de la Feria del Libro basada en la risa, hasta la exposición "Ecos de la moda romántica", aquellos que busquen disfrutar de un rato de cultura tienen dos citas indispensables desde este viernes 29 de mayo y hasta el próximo domingo 31. También quienes busquen escapar del calor podrán refugiarse en las piscinas municipales, o si el plan es salir de fiesta, las fiestas de Aluche y el II Rock Fest proponen varias jornadas perfectas para disfrutar en familia.

Feria del Libro 2026

Desde sus inicios en el año 1933, la Feria del Libro de Madrid no ha parado de crecer. Ahora, en su 85ª edición, esta cita anual esperada por miles de lectores plantea la pregunta: "¿De qué nos reímos?". Intentando darle respuesta, del 29 de mayo al 14 de junio, personajes como Rodrigo Cortés, Ignatius Farray, Eva Hache, Bob Pop y Pantomima Full podrán verse entre las más de 366 casetas que se instalarán en el Parque del Retiro.

El humor iluminará la Feria del Libro de Madrid 2026, celebrando la risa como refugio, como crítica, como forma de contar el mundo. / Turismo Madrid

Con una programación que incluye comedia, música, ilustración y pódcasts, a lo largo de los 17 días que durará la feria, también se podrá participar de diversos encuentros o talleres. Entre ellos, también se podrá disfrutar de actividades como cuentacuentos o teatros dirigidos a los más pequeños.

🔗 La programación completa puede consultarse en la página web oficial de la Feria del Libro 📍Parque del Retiro, Paseo de Coches 🗓️ Del 29 de mayo al 14 de junio

Piscinas municipales de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ya tiene abiertas todas sus piscinas públicas de verano. Tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, las instalaciones autonómicas de Canal de Isabel II, el Centro de Natación Mundial 86 —M86—, San Vicente de Paúl y el Parque Deportivo Puerta de Hierro, todas ellas situadas en la capital, comenzaban su funcionamiento.

Los menores de cinco años podrán acceder a los recintos de manera gratuita / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Estas piscinas permanecerán abiertas todos los días de la semana, en horario de 11:00 a 19:45 horas, hasta el próximo 6 de septiembre y su importe general se mantiene sin variaciones: cinco euros por sesión, salvo bonificaciones o exenciones como las personas con discapacidad o los poseedores del carné joven.

🔗 Las entradas mantienen su coste y ascenderán a 5 euros por persona, por jornada. 🗓️ De 11:00 a 19:45 horas

Fiestas de Aluche 2026

Las fiestas de Aluche celebran su 50º aniversario con diez días de conciertos gratis, casetas y varias actividades familiares. Contando con personajes como Funambulista, Revólver, Jaime Urrutia, María del Monte o la famosa orquesta Nueva Línea, del 29 de mayo al 7 de junio Aluche promete contar con una banda sonora irrepetible.

Cartel Fiestas de Aluche 2026 / Diario del Ayuntamiento de Madrid

Festivales folclóricos, sesiones de techno y un espacio con hinchables, realidad virtual y karts estarán también disponibles para asegurar que todas las edades puedan disfrutar de estas fiestas municipales. Así, tras más de una semana de celebración, Aluche despedirá sus fiestas con un cierre espectacular acompañado de un castillo de fuegos artificiales.

📍Aluche, Madrid 🗓️ Del viernes 29 de mayo al domingo 7 de junio

"Ecos de la moda romántica"

En un diálogo entre la moda, la pintura y la alta costura, "Ecos de la moda romántica" propone un viaje a los siglos XX y XXI a través de 40 piezas exclusivas entre las que destacan firmas como Balenciaga, Pertegaz, Flora Villareal, Sybilla, Jesús del Pozo, Teresa Helbig o David Delgín.

La exposición estará acompañada de un programa de visitas comentadas por el equipo de Mediación Cultural, así como de numerosas actividades para distintos tipos de público / Ministerio de Cultura

Por un precio de 3 euros por persona, el Museo del Romanticismo de Madrid abre las puertas de esta exposición que busca ofrecer una experiencia multisensorial gracias a su playlist "Ecos de la moda romántica" disponible en Spotify. Además, si se desea conocer a fondo el impacto y simbolismo de las piezas, el museo ofrece varias visitas guiadas, así como talleres para adultos, familias y adolescentes.

🔗 Las entradas ascienden a 3 euros por persona, aunque se prevén descuentos y excensiones 📍 Museo del Romanticismo de Madrid, Calle de San Mateo, 13 🗓️ Hasta el próximo 7 de junio de 2026

II We Rock Fest

Este viernes 29 de mayo a las 17:00 horas, la Pista Cubierta de Lozoyuela se transformará en un lugar lleno de música, energía y talento infantil. Por segundo año consecutivo Lozoyuela acoge el We Rock Fest, un festival de rock infantil que no solo busca dar a conocer este género musical entre los más pequeños, sino que a través de sus diferentes actividades busca promover la creatividad y el trabajo en equipo.

Cartel del II We Rock Fest que tendrá lugar en Lozoyuela / @lozoyuela_navas_sieteiglesias

Con trece bandas infantiles en directo, entre las que destacan "The Dark Nibbles", "Los Zombis", o "Los Sierracracks" este curioso festival, cuya entrada es completamente gratuita, promete una tarde única para disfrutar con toda la familia.