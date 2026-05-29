Todo sobre el lugar donde se alojará el Papa León XIV en Madrid: tiene una historia única en la diplomacia vaticana

Cada vez queda menos para la llegada del Papa León XIV a Madrid. Y es que su llegada marcará el inicio de una de las visitas religiosas e institucionales más relevantes de los últimos años en España.

La capital será la primera parada del viaje apostólico del pontífice, que arrancará con una agenda de alto voltaje simbólico: recepción oficial en el Palacio Real, encuentro con los Reyes, reunión con autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático, actos con jóvenes, citas culturales y una misa multitudinaria en pleno corazón de la ciudad.

Eso sí, aunque la agenda oficial del Papa León XIV será la gran protagonista durante los días que permanezca en Madrid, hay otra pregunta que despierta cada vez más curiosidad entre los fieles y quienes seguirán de cerca la visita: ¿dónde se alojará durante su estancia en la capital?

La capital será la primera parada del viaje apostólico del pontífice, que arrancará con una agenda de alto voltaje simbólico / Europa Press

Este es el histórico lugar donde se alojará el Papa León XIV en Madrid

En Madrid, León XIV seguirá la costumbre de otros pontífices y se alojará en la Nunciatura Apostólica en España, la embajada de la Santa Sede y residencia oficial del nuncio apostólico. El edificio se encuentra en el número 46 de la Avenida de Pío XII, en el distrito de Chamartín.

Su ubicación no es casual, pues permite mantener una conexión relativamente rápida con los principales actos del programa papal en la capital y, al mismo tiempo, ofrece las condiciones de privacidad y seguridad que requiere una visita de este tipo.

Nunciatura Apostólica en España, la embajada de la Santa Sede y residencia oficial del nuncio apostólico / NUNCIATURA APOSTÓLICA

La primera nunciatura del mundo nació en la capital

La elección de la Nunciatura madrileña tiene además un fuerte peso histórico. España ocupa un lugar destacado en la diplomacia vaticana: el nuncio apostólico es el decano del cuerpo diplomático y la representación pontificia en el país hunde sus raíces en los primeros tiempos de las relaciones diplomáticas modernas.

Antes de instalarse en la Avenida de Pío XII, la Nunciatura estuvo durante más de dos siglos en el antiguo Palacio del Nuncio, situado en la calle del Nuncio, en pleno Madrid de los Austrias. Aquel edificio barroco, proyectado por Manuel de Moradillo entre 1731 y 1735, fue durante generaciones uno de los grandes símbolos de la presencia de la Santa Sede en España.

Cinco religiosas atenderán al Papa León XIV en Madrid

Las encargadas de administrar los servicios domésticos de la Nunciatura son las Hijas de Santa María Del Corazón de Jesús, un instituto religioso nacido en 1998 que también se ocupa de otros trabajos administrativos en la sede pontificia.

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Cuidan de todas las dependencias para que el trabajo en favor de la Iglesia y del santo padre se realice "con el mayor cuidado posible", según describen en su propia web. La comunidad, formada por cinco hermanas, también participa dando catequesis a niños y en otras actividades pastorales.