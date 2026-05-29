Dónde aparcar en Madrid para los conciertos de Bad Bunny: parkings, zonas recomendadas y alternativas

Comienza la cuenta atrás para los conciertos de Bad Bunny en Madrid. El puertorriqueño ofrecerá hasta diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano, que reunirán a miles de personas en cada jornada.

Por eso, ante la previsión de grandes desplazamientos, colas en los accesos y salidas masivas al terminar el espectáculo, la Policía ha lanzado una serie de recomendaciones dirigidas a los asistentes, especialmente a los grupos de jóvenes, menores y personas que acuden por primera vez a un macroconcierto.

El objetivo es evitar los problemas más habituales en este tipo de eventos: aglomeraciones en los accesos, atascos en el entorno del estadio, botellones improvisados y situaciones de riesgo durante la entrada o la salida del recinto.

Ir en coche al concierto: solo si tienes aparcamiento reservado

La Policía recomienda evitar el coche privado para ir al concierto, sin embargo, aquello que opten por él han de saber que los aparcamientos del entorno del estadio funcionan con reserva y pago previo. Es decir: solo podrán acceder quienes hayan contratado una plaza con antelación.

Si no tienes plaza de aparcamiento reservada, lo mejor es dejar el coche en casa. La Policía recomienda optar por Metro, autobuses, taxis o VTC para evitar retrasos y facilitar tanto la llegada como la salida del concierto.

La Policía recomienda evitar el coche privado para ir al concierto en el Riyadh Air Metropolitano / Europa Press

Evita el coche privado

La forma más cómoda de llegar al estadio Metropolitano es el Metro de Madrid, especialmente para reducir atascos y facilitar los accesos al recinto. La parada recomendada es Estadio Metropolitano, situada en la línea 7.

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Por otro lado, la Policía de Madrid pide planificar con antelación cómo llegar al estadio, acordar un punto de encuentro en caso de pérdida y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y del personal de seguridad.