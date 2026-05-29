VANDALISMO EN CERCANÍAS
Detienen en Madrid a una banda de 9 grafiteros que asaltaban trenes en marcha para pintarlos
Accionaban el freno de emergencia para pintar vagones en plena marcha y llegaron a usar aerosoles como sopletes
Todo pasaba en cuestión de minutos. Un tirón al freno de emergencia, el tren detenido de golpe y el grupo entrando en acción. Sprays en mano y con la cara cubierta, llenaban de pintadas los vagones ante la mirada atónita del resto de pasajeros. Con este método, conocido como 'palancazo', una banda de grafiteros llegó a provocar más de 400.000 euros en daños en distintos trenes de Cercanías de Madrid.
Tras meses de investigación, la Policía Nacional ha detenido a 9 jóvenes, dos de ellos menores, acusados de 107 hechos delictivos: 90 delitos de daños y 17 de desórdenes públicos. Los agentes empezaron a tirar del hilo en diciembre de 2025. Había distintos asaltos registrados, pero todos comparian el mismo patrón de trenes detenidos a la fuerza y pintadas ejecutadas a toda velocidad.
Esta llamativa (y peligrosa) forma de proceder, según fuentes policiales, buscaba ganar fama dentro de la escena grafitera. Es lo que en el mundillo se conoce como 'getting up', es decir, hacerse ver, sumar notoriedad, dejar la firma en lugares cada vez más expuestos y arriesgados.
El precio de dicha fama lo pagaban el servicio ferroviario, los viajeros y la seguridad de todos los que estaban en los convoyes asaltados. Los investigadores sostienen que los arrestados accionaban el freno de emergencia sin importarles que hubiera pasajeros dentro. La prioridad era parar el tren, pintar y desaparecer antes de que llegaran los vigilantes o los agentes.
Pero en algunos episodios la cosa fue más allá de las pintadas. El grupo llegó a utilizar aerosoles como sopletes e, incluso, en una ocasión sus integrantes se encararon con los viajeros que se encontraban en el interior de los vagones. Cuando los agentes y vigilantes intervinieron, los sospechosos opusieron una fuerte resistencia para evitar su detención.
En el transcurso de la investigación se han localizado radiales portátiles, llaves maestras para acceder a cocheras y numerosos sprays de diferentes colores y modelos, algunos de ellos de alto valor en el mercado. Herramientas para entrar, actuar rápido y dejar marca.
La operación ha permitido identificar a los nueve presuntos implicados, que han sido arrestados como supuestos autores de delitos de daños y desórdenes públicos. Los mayores de edad han pasado a disposición judicial y los dos menores, a disposición de la Fiscalía de Menores.
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