SUCESOS
Detenidos en Barajas dos viajeros procedentes de Lima con más de 14 kilos de cocaína en una maleta
La droga fue detectada por las autoridades francesas durante una escala en París y la operación se desarrolló mediante una entrega controlada autorizada judicialmente
Javier Martínez Candela
Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil han detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a dos personas que transportaban más de 14 kilos de cocaína ocultos en una maleta facturada.
La operación se llevó a cabo el pasado 7 de mayo, después de que las autoridades aduaneras francesas alertaran a las fuerzas de seguridad españolas de la presencia de dos viajeros procedentes de Lima, con destino Madrid, cuyo vuelo había hecho escala en París. Durante el tránsito en territorio francés, los agentes detectaron una sustancia pulverulenta en el interior del equipaje facturado de los sospechosos, que dio positivo en cocaína en el narcotest practicado por dichas autoridades.
A partir de esta información, agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil integrados en la Unidad de Análisis y Riesgos establecieron un dispositivo conjunto en el aeropuerto madrileño para identificar a los pasajeros y localizar su equipaje. En el operativo participaron también efectivos de la Unidad Fiscal y de Fronteras de Madrid.
El dispositivo se desarrolló bajo la fórmula de entrega controlada autorizada judicialmente, lo que permitió detener a los dos viajeros e incautar la droga. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La Guardia Civil ha destacado que la operación pone de manifiesto la elevada coordinación entre las autoridades aduaneras francesas y españolas, así como la eficaz cooperación entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Instituto Armado en la prevención y persecución del tráfico internacional de drogas.
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