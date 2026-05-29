SUCESOS
Detenido el padrastro de una niña de 13 años tras revelar en su colegio de Ciudad Lineal que sufría abusos sexuales
La menor contó a su tutora que sufría agresiones de forma reiterada desde hacía meses cuando su madre se ausentaba para trabajar y el centro avisó a la Policía Municipal
EP
Un hombre de 43 años ha sido detenido por haber abusado sexualmente durante meses de la hija de su actual pareja, una niña de 13 años que denunció la situación que estaba viviendo ante la tutora de su colegio, ubicado en el distrito de Ciudad Lineal.
Según el relato de la víctima, el hombre aprovechaba las ausencias de la madre para abusar de forma reiterada y durante meses de la niña. La menor terminó delatando a su padrastro ante su tutora, que alertó a las autoridades.
Agentes de la Policía Municipal fueron requeridos en un colegio del distrito de Ciudad Lineal a las 13.15 horas del pasado 22 de mayo por parte de la directora del centro tras escuchar el relato de la niña, a la que habían detectado conductas autolesivas, han explicado a Europa Press fuentes policiales.
Personados en el centro escolar los agentes tutores, la menor manifestó de forma espontánea que sufría abusos sexuales desde hace meses y de manera reiterada cuando su madre se ausentaba del domicilio para ir a trabajar. Según relató a los efectivos, sentía malestar y rechazo ante la idea de regresar a su casa.
Sanitarios del Samur Protección Civil acudieron al centro para realizarle una evaluación médica. Ante ellos, la niña relató que había intentado resistirse a los abusos, aunque sin éxito.
Por su lado, la madre de la menor señaló a los agentes que desconocía esta situación, aunque admitió que sospechaba que algo le pasaba a su hija por su conducta fuera de lo habitual. En este marco, se activó el protocolo especial de atención a las víctimas de abusos sexuales.
La menor fue trasladada a un centro hospitalario para una revisión médica y forense y, posteriormente, ante la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional.
Finalmente, el hombre fue arrestado en su lugar de trabajo por delito de agresión sexual continuada y puesto a disposición judicial.
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