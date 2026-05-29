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CONCIERTO BAD BUNNY

Guía definitiva para los conciertos de Bad Bunny en Madrid: estas son las opciones más cómodas para llegar al Estadio Riyadh Air Metropolitano

El fenómeno Bad Bunny se traducirá en miles de fans desplazándose hacia el Metropolitano, por lo que conviene planificar con antelación el transporte, el acceso al estadio y, sobre todo, el aparcamiento

Los dos primeros conciertos de Bad Bunny en Madrid tendrán lugar el sábado 30 y el domingo 31 de mayo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano

Los dos primeros conciertos de Bad Bunny en Madrid tendrán lugar el sábado 30 y el domingo 31 de mayo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano / Zowy Voeten

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

Madrid se prepara para vivir uno de los fines de semana más intensos del año con la llegada de Bad Bunny al Riyadh Air Metropolitano. El artista puertorriqueño ofrecerá hasta diez espectáculos en la capital dentro de su gira internacional 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', una de las grandes citas musicales de la temporada y uno de los eventos con mayor afluencia prevista en la ciudad.

Así, el fenómeno Bad Bunny se traducirá en miles de fans desplazándose hacia el Metropolitano, por lo que conviene planificar con antelación el transporte, el acceso al estadio y, sobre todo, el aparcamiento.

La próxima parada del cantante Bad Bunny es en la capital.

La próxima parada del cantante Bad Bunny es en la capital / EFE

¿Cuándo son los primeros conciertos de Bad Bunny en Madrid?

Los dos primeros conciertos de Bad Bunny en Madrid tendrán lugar el sábado 30 y el domingo 31 de mayo de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano, estadio situado en la avenida de Luis Aragonés, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Estas fechas forman parte de la residencia madrileña del artista, que continuará durante el mes de junio con más conciertos en el mismo recinto. La capital se convierte así en una de las paradas clave del tramo europeo de la gira.

Dónde aparcar para el concierto de Bad Bunny en Madrid

El aparcamiento será uno de los puntos más sensibles del evento. El entorno del Riyadh Air Metropolitano cuenta con zonas de parking habilitadas, pero solo podrán acceder quienes hayan comprado previamente una plaza online.

Esto significa que no conviene acudir en coche sin reserva de aparcamiento, ya que el acceso a las zonas próximas al estadio puede estar regulado y las plazas disponibles estarán condicionadas a la compra anticipada.

La opción más recomendable para quienes no tengan plaza de parking es dejar el coche lejos del estadio y completar el trayecto en Metro. También puede ser útil aparcar cerca de estaciones conectadas con la Línea 7 o en zonas que permitan enlazar con Metro de Madrid sin depender del tráfico de salida del concierto.

Archivo - Fachada del Estadio Riyadh Air Metropolitano

El entorno del Riyadh Air Metropolitano cuenta con zonas de parking habilitadas, pero solo podrán acceder quienes hayan comprado previamente una plaza online / Europa Press

Cómo llegar al Riyadh Air Metropolitano en Metro

El Metro será la forma más cómoda para llegar al concierto. La estación más cercana es Estadio Metropolitano, correspondiente a la Línea 7, situada junto al recinto. Eso sí, también existen otras dos estaciones relativamente próximas: Las Rosas (Línea 2) y Canillejas (Línea 5).

Cómo llegar en autobús, taxi o VTC

La zona del Riyadh Air Metropolitano cuenta con conexiones de autobuses urbanos e interurbanos, aunque el servicio puede verse afectado por cortes, desvíos o refuerzos puntuales debido al evento.

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Quienes opten por taxi o VTC deberían reservar con antelación y asumir que, a la salida del concierto, puede haber esperas prolongadas y puntos de recogida alejados de los accesos principales. Para evitar aglomeraciones, lo más práctico es andar unos minutos antes de solicitar el vehículo.

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