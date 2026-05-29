Bad Bunny aterriza en Madrid: guía de restaurantes y 'foodtrucks' cerca del Metropolitano

Madrid acoge múltiples eventos durante los próximos días: la llegada del Papa León XIV, la Feria del Libro y una de las citas musicales más esperadas del año. Bad Bunny aterriza en la capital con diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano con su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. Y si vas a acudir hay una cosa imprescindible que tendrás que tener en cuenta: los mejores lugares para comer durante los días de show.

Dónde comer bien cerca del Metropolitano

En el número 4 de la Avenida Luis Aragonés se ubica La Gradona, a los pies del estadio, un proyecto culinario que nació en marzo de 2018 y que está especializado en carnes y pescados. En su carta destacan todo tipo de platos: croquetas de jamón ibérico y de carabineros, patatas bravas con la receta del abuelo o huevos rotos con salsa fina de boletus y foie, entre las especialidades de huevos de corral. Y para cerrar la experiencia, no te puedes ir sin probar su carta de postres.

El mismo día que comienza la gira en Madrid, abre la gran apuesta gastronómica del Grupo Autocines. Rita's Mirador, un nuevo espacio de ocio al aire libre que abrirá todos los fines de semana. El recinto aspira a convertirse en un lugar clave para disfrutar de música en directo, coctelería, gastronomía y experiencias inmersivas.

Rita'r Mirador abrirá sus puertas este sábado 30 de mayo. / Rita's Mirador

'Foodtrucks' y más restaurantes

En la Fan Zone se encuentran puestos gastronómicos de todo tipo: La Campana, Maroma, Goofretti, Campogrande, La Martinuca, Taco Bell, Domino's, BDP, entre otros. Y cerca del estadio están los típicos restaurantes que nunca fallan: McDonald's, El gran escenario, Malvón, Los Cinco, Brindis, Johnny Rockets. Y para comer al estilo más mediterráneo entre los mejor valorados están Los Montes de Galicia y La Taberna De Peñalver Cava Baja.

Este es el mapa de restauración del estadio. / Atletico Madrid

Así podrás disfrutar de una experiencia completa con buena música, el mejor ambiente y el estómago contento para que los afortunados con entrada puedan vivir la cita musical más esperada de la década en Madrid.