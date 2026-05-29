GIRA BAD BUNNY
Bad Bunny aterriza en Madrid: guía de restaurantes y 'foodtrucks' cerca del Metropolitano
Además de los conciertos de Bad Bunny, Madrid acogerá la llegada del Papa y la Feria del Libro, configurando una agenda cultural y de ocio muy completa
Madrid acoge múltiples eventos durante los próximos días: la llegada del Papa León XIV, la Feria del Libro y una de las citas musicales más esperadas del año. Bad Bunny aterriza en la capital con diez conciertos en el Riyadh Air Metropolitano con su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. Y si vas a acudir hay una cosa imprescindible que tendrás que tener en cuenta: los mejores lugares para comer durante los días de show.
Dónde comer bien cerca del Metropolitano
En el número 4 de la Avenida Luis Aragonés se ubica La Gradona, a los pies del estadio, un proyecto culinario que nació en marzo de 2018 y que está especializado en carnes y pescados. En su carta destacan todo tipo de platos: croquetas de jamón ibérico y de carabineros, patatas bravas con la receta del abuelo o huevos rotos con salsa fina de boletus y foie, entre las especialidades de huevos de corral. Y para cerrar la experiencia, no te puedes ir sin probar su carta de postres.
El mismo día que comienza la gira en Madrid, abre la gran apuesta gastronómica del Grupo Autocines. Rita's Mirador, un nuevo espacio de ocio al aire libre que abrirá todos los fines de semana. El recinto aspira a convertirse en un lugar clave para disfrutar de música en directo, coctelería, gastronomía y experiencias inmersivas.
'Foodtrucks' y más restaurantes
En la Fan Zone se encuentran puestos gastronómicos de todo tipo: La Campana, Maroma, Goofretti, Campogrande, La Martinuca, Taco Bell, Domino's, BDP, entre otros. Y cerca del estadio están los típicos restaurantes que nunca fallan: McDonald's, El gran escenario, Malvón, Los Cinco, Brindis, Johnny Rockets. Y para comer al estilo más mediterráneo entre los mejor valorados están Los Montes de Galicia y La Taberna De Peñalver Cava Baja.
Así podrás disfrutar de una experiencia completa con buena música, el mejor ambiente y el estómago contento para que los afortunados con entrada puedan vivir la cita musical más esperada de la década en Madrid.
- Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
- El esperpéntico naufragio de Amaia Montero en Madrid: La Oreja de Van Gogh paga caro haber echado a Leire Martínez
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
- Carmen Machi, Irene Escolar y Blanca Portillo lideran el viaje del Teatro Español por la Generación del 27: todas las obras de su nueva temporada
- El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
- Metro de Madrid aclara las normas para viajar con bicicleta: el portador será responsable de evitar daños o molestias
- La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
- Los Bomberos de Madrid llevan sus protestas a Cibeles tras encallar las negociaciones: 'La plantilla no puede seguir soportando incumplimientos y demoras