El certamen de Novela Negra 'Ciudad de Getafe' cumple 30 años con un premio de 10.000 euros

El Ayuntamiento de Getafe ha convocado una nueva edición del Certamen Literario Internacional de Novela Negra 'Ciudad de Getafe', que celebrará este año su trigésimo aniversario con un galardón de 10.000 euros, además de la publicación de la novela.

El galardón, impulsado por el Consistorio getafense desde hace 30 años, está organizado en esta ocasión con la colaboración de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y la Editorial Edaf y tiene como objetivo animar a los escritores, noveles o consagrados, a que apuesten por la narrativa con Getafe como un referente creativo. "Es un orgullo para Getafe cumplir tres décadas a la cabeza de la cultura, con un este prestigioso premio, que ha encumbrado a artistas noveles y profesionales en su carretera literaria, y que este año celebramos de una forma especial, por el hito que supone", ha destacado el concejal de Cultura, Luis Domínguez.

El Certamen Literario Ciudad de Getafe se ha convertido en un complemento fundamental de la labor de animación en el arte de las letras y el gusto por la lectura que se intenta fomentar entre los ciudadanos de Getafe, convirtiendo a la ciudad en un referente en el campo de la creación artística y literaria de ámbito internacional. El premio se entregará, como cada año, en el marco de la XIX edición del Festival de Novela Policiaca 'Getafe Negro', que se celebrará en la segunda quincena del mes de octubre de 2026, según ha señalado el Consistorio en una nota.

Galardón del Certamen Literario Internacional de Novela Negra 'Ciudad de Getafe'. / Getafe Negro

En cuanto a las bases del certamen, el tema deberá ser "libre, inédito y original con contenidos propios del género negro, que no hayan sido publicadas ni divulgadas en ningún medio físico, telemático, páginas web, redes sociales aunque hubiesen sido difundidas sólo parcialmente". Las novelas tendrán una extensión entre 150 y 280 páginas y podrán presentarse de forma telemática conforme a los requisitos establecidos en las bases. Los trabajos podrán presentarse de forma telemática y el plazo de recepción ya está abierto, concluyendo el 20 de junio.

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En la edición del 2025 la novela ganadora fue {"anchor-link":true} de Pablo Escudero Abenza, uniéndose así a la larga y prestigiosa lista de reconocidos escritores que se han alzado con este galardón, entre ellos Alvaro Gigante; Francisco Alcoba; Mercedes Rodrigo; Marcelo Luján; Alexis Ravelo o Martín Doria.