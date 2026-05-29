La carrera de ultraciclismo 'Madrid to Barcelona' arranca en Vicálvaro con 150 corredores

Mañana de ciclismo épico en el distrito de Vicálvaro. La pista de atletismo del Centro Deportivo Municipal Margot Moles ha sido el escenario elegido para el arranque de la sexta edición de la Madrid to Barcelona, una de las pruebas de ultraciclismo de larga distancia más exigentes del calendario nacional.

El concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a un pelotón internacional compuesto por 150 participantes de 14 nacionalidades distintas, que afrontan un reto mayúsculo con el apoyo de la Junta Municipal del distrito.

El desafío: 700 kilómetros en un máximo de 50 horas

La competición, organizada por la entidad especializada Pedalma, no es apta para cualquiera. Los ciclistas, que compiten tanto en modalidad individual como en parejas, se enfrentan a un recorrido brutal de 700 kilómetros por carretera con un desnivel que supera los 7.000 metros de desnivel acumulado. Por si fuera poco, la organización establece un tiempo límite de 50 horas para cruzar la línea de meta.

El verdadero factor diferenciador y que añade un plus de épica a la Madrid to Barcelona es que se trata de una carrera de autosuficiencia. Esto significa que los corredores no cuentan con asistencia externa de ningún tipo. Cada deportista debe gestionar de forma autónoma sus propios descansos, la alimentación y la hidratación en ruta, convirtiendo la prueba en un desafío tanto físico como mental.

Arranque de la carrera / AYUNTAMIENTO DE MADRID

El itinerario diseñado para esta sexta edición destaca por su enorme contraste paisajístico y su alto valor histórico. Tras abandonar Madrid por el distrito de Vicálvaro, los ciclistas cruzarán enclaves montañosos como el espectacular valle del río Mesa y atravesarán localidades históricas de Guadalajara y Aragón, incluyendo municipios como Brihuega, Daroca, Belchite y Mequinenza.

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El tramo final de la prueba ofrecerá contrastes radicales en el paisaje, llevando a los participantes desde las zonas rurales de Lérida hasta áreas de carácter casi desértico antes de tocar tierras barcelonesas. Con este evento, Vicálvaro consolida su apuesta por el deporte de alta competición y se posiciona en el mapa internacional del ciclismo de ultrafondo.