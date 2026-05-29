Los 'búhos' se van de Cibeles por la visita del papa León XIV

La próxima visita del papa León XIV a Madrid sigue afectando a la movilidad en la capital. La EMT activará desde la noche del 29 al 30 de mayo una primera fase de alteraciones en la red nocturna por el montaje de infraestructuras en la plaza de Cibeles.

El cambio afectará especialmente a los usuarios de los ‘búhos’, ya que buena parte de las líneas nocturnas que operan habitualmente desde Cibeles trasladarán de forma provisional sus cabeceras a otros puntos del centro, fuera del área de afección.

Según el aviso de la EMT, las modificaciones se aplicarán desde el inicio del servicio nocturno y afectarán a las líneas N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24 y N27.

Las nuevas cabeceras se repartirán principalmente entre la plaza de la Independencia, el eje de Alcalá y Virgen de los Peligros y el intercambiador de Atocha. La EMT advierte de que los desvíos podrán ajustarse en función de la evolución de los cortes y de las indicaciones de la Policía Municipal.

En el entorno de la Puerta de Alcalá, la N1, N4, N22 y N24 iniciarán y finalizarán recorrido en la plaza de la Independencia, parada 161. También se desplazarán a esta zona la N5, N6, N7 y N8, con cabecera en la parada 162, y la N2 y la N3, en la parada 163.

Otro grupo de líneas se trasladará al eje Alcalá-Virgen de los Peligros. La N16 y la N20 tendrán cabecera en Virgen de los Peligros 14, parada 2559; la N18 en Alcalá 25, parada 2056; la N19 en Alcalá 29, parada 3698; la N21 en Alcalá 35, parada 3689, y la N23 en Virgen de los Peligros 2, parada 1773.

Las líneas nocturnas con conexión hacia el sur y sureste de la ciudad se concentrarán en el intercambiador de Atocha. Allí iniciarán y terminarán servicio la N9, N10, N11, N12, N13, N14, N15, N17 y N27, en distintas paradas del intercambiador.

El Exprés Aeropuerto también modificará su operativa nocturna. Entre las 23:30 y las 6:00 horas, el servicio iniciará y finalizará recorrido en el intercambiador de Atocha, en lugar de hacerlo en su itinerario habitual por Cibeles.

La EMT señala además que las líneas afectadas realizarán parada en aquellas coincidentes con otros servicios municipales, salvo en el caso del Exprés Aeropuerto. Otras líneas nocturnas mantendrán sus cabeceras oficiales: la N25 y la N26 en Alonso Martínez, la N28 y la N31 en Moncloa, la N32 en Avenida de América y las circulares NC1 y NC2 en Atocha y Cuatro Caminos.

Estas primeras restricciones se producen como antesala de los actos multitudinarios previstos durante la visita papal. A partir del sábado 6 de junio se sumarán nuevas alteraciones por la vigilia de jóvenes en la plaza de Lima y el paseo de la Castellana, prevista desde las 20:30 horas.

Ese acto provocará desvíos en líneas diurnas clave y afectará de forma directa a los primeros trayectos de las líneas nocturnas N1, N22, N24, N29 y N30, además del servicio especial S10. El paso de las comitivas oficiales generará también cortes puntuales.

El domingo 7 de junio será la jornada más compleja para el tráfico en el centro. Desde las 10:00 horas, la misa y la procesión del Corpus Christi ocuparán la plaza de Cibeles y su entorno, lo que mantendrá bloqueado el nodo central de autobuses y afectará a más de cincuenta líneas diurnas, incluidas las líneas cero 001 y 002 y el Exprés Aeropuerto.

Por la tarde, a las 18:00 horas, la actividad se trasladará al Palacio de los Deportes, con nuevas complicaciones en los distritos de Salamanca y Retiro y afecciones en la conexión con el aeropuerto.

El lunes 8 de junio habrá dos focos principales. A las 18:00 horas se celebrará la ofrenda floral en la Catedral de la Almudena, con afecciones en los accesos al Madrid de los Austrias y en líneas como la M1, M3 o la circular C03. Una hora después, a las 19:00 horas, el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu volverá a activar desvíos en la zona norte y afectará al inicio del servicio nocturno.

La visita concluirá el martes 9 de junio con un encuentro en IFEMA a las 10:20 horas. Aunque este acto se celebrará fuera de la almendra central, también afectará a líneas del entorno de los recintos feriales, como la 73, 104, 112, 120, 122, 153, 165, 166 y 171.

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Las autoridades recomiendan utilizar prioritariamente el Metro de Madrid durante esos días y consultar los canales oficiales de la EMT para confirmar la ubicación exacta de las paradas provisionales.