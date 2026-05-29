El Bernabéu será una "fiesta" para el "encuentro más familiar" del Papa en Madrid

El Santiago Bernabéu se prepara para dejar por unas horas el fútbol a un lado y convertirse en una gran “casa” para recibir al Papa. El feudo blanco será una "fiesta" durante el acto que León XIV celebrará con la comunidad diocesana de Madrid, en el que será el "encuentro más familiar" de todos los previstos en la capital, según ha avanzado este viernes la Conferencia Episcopal Española desde el propio estadio.

La cita, agendada para el lunes 8 de junio, será uno de los grandes actos de la recta final de la estancia del Papa en Madrid. "No es simplemente un show", ha señalado Sara de la Torre, responsable de comunicación de la CEE, sin el "broche final" del largo e intenso camino de preparación recorrido durante estos meses por la Iglesia madrileña.

“Queremos montar un evento familiar, que el Papa llegue a casa y se siente en casa”, ha resumido José Luis Díaz Lorenzo, vicario episcopal de la Archidiócesis de Madrid. La complejidad, ha admitido, reside en levantar esa casa “de muchos miles de personas” dentro del estadio blanco, con una celebración pensada para mostrar al Pontífice la realidad de la Iglesia que camina en Madrid.

El encuentro se estructurará en cuatro grandes momentos. El primero será una bienvenida para que los asistentes se reconozcan como parte de una misma comunidad. Después llegará un bloque de presentación, en el que se dará rostro y voz a las distintas realidades eclesiales de Madrid: parroquias, colegios, asociaciones, movimientos, vida consagrada, sacerdotes y laicos. A continuación habrá un momento mariano, con la presencia de la Virgen de la Almudena y una imagen de Jesús de Nazaret, antes de desembocar en el momento central: la llegada del Papa.

Cuando León XIV entre en el Bernabéu, la organización quiere que el estadio le presente también los retos de la Iglesia madrileña. El Papa escuchará esa realidad y dirigirá unas palabras a los presentes. El encuentro terminará con un gesto simbólico: la presentación de las piedras de las doce nuevas parroquias en construcción en Madrid, que tendrán un papel protagonista como signo de crecimiento y presencia de la Iglesia en los barrios.

La CEE ha insistido en que será una celebración festiva, pero con un sentido pastoral claro. En la vigilia de Plaza de Lima, los protagonistas serán especialmente los jóvenes; en la misa de Cibeles, el conjunto de los fieles; mientras que en el estadio del Real Madrid se busca que el acto tenga un tono más familiar, abierto a que las familias puedan vivir de forma cercana el encuentro con el Papa.

La parte artística será uno de los grandes reclamos. El acto contará con una orquesta dirigida por Manuel Jurado, un coro de más de mil voces seleccionadas de la Iglesia de Madrid y un cuerpo de cien bailarines dirigido por el coreógrafo Ismael Olivas. También participarán distintos artistas, como El Pulpo, Jorge Blas, Santi Rodríguez, Diana Navarro, La Voz del Desierto, David Bustamante, Daniel Diges, Luis Alfredo, Maite López, Brotes de Olivo, Hakuna y Francisco Palazón, entre otros. Todo ello conducido por Christian Gálvez y Patricia Pardo.

Pese a todo este despliegue musical y escénico, "lo importante son estos dos protagonistas: la Iglesia de Madrid y el Santo Padre”, ha remarcado Lorenzo. El objetivo es que el encuentro en el Bernabéu funcione como “colofón” y “abrazo” final a la presencia del Papa en la capital.

La logística también será de gran formato. El equipo de invitaciones gestiona alrededor de 70.000 entradas, con distintos tipos de acreditación, incluidas algunas invitaciones especiales con mayor proximidad al Papa. La distribución se está canalizando a través de parroquias, vicarios, sacerdotes, religiosas, colegios, asociaciones, delegaciones y otras realidades eclesiales, en coordinación con el Real Madrid, las fuerzas de seguridad y los propios peregrinos.