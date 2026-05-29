Ayuso regalará al Papa León XIV un libro con 200 fotos que retrata "la vida en comunidad" y el fervor de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha preparado un regalo muy especial para el Papa León XIV con motivo de su próxima visita apostólica a España. Se trata de un libro exclusivo que recopila más de 200 fotografías con las que pretende trasladarle la esencia de la región y "la vida en comunidad que nos hemos dado".

"Somos una región mestiza, integradora y que cuida de sus empresas, de la prosperidad y de unos servicios públicos que igualan en oportunidades a todos los ciudadanos, sin dejar a nadie atrás", escribe la presidenta en la introducción del ejemplar. Ayuso entregará esta obra de manera personal el próximo lunes durante su encuentro privado en el Vaticano, donde también le impondrá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid.

Tres meses de trabajo para retratar las raíces cristianas de Madrid

El proyecto comenzó a fraguarse el pasado 25 de febrero, cuando se confirmó oficialmente el viaje del Santo Padre a España con parada en la Comunidad de Madrid. Ayuso coordinó personalmente la selección de las imágenes, un exhaustivo trabajo de tres meses en el que se cribaron más de 1.500 instantáneas capturadas por los fotógrafos de la Dirección General de Medios de Comunicación (Daniel Pozo, Roberto Cárdenas y Diego Sinova) y por distintos ayuntamientos de la región.

Algunas páginas del libro que Isabel Díaz Ayuso le entregará al Papa León XIV / COMUNIDAD DE MADRID

El resultado, según ha adelantado el gobierno regional, es un volumen de 30x30 centímetros editado por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Las páginas del libro ofrecen un homenaje gráfico a las raíces religiosas madrileñas, reflejando el regreso a los orígenes, la alegría y el fervor popular que cada año congregan a miles de personas en las calles de la autonomía.

De las figuras con mascarilla en Sol a los conciertos de Hakuna y Bisbal

El bloque dedicado a la Navidad recoge estampas emblemáticas de los nacimientos más visitados de la capital, prestando especial atención al tradicional Belén de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. Entre las curiosidades gráficas, el libro rescata las imágenes de los años de la pandemia de COVID-19, cuando el nacimiento se instaló en el exterior de la plaza y las propias figuras portaban mascarillas como un emotivo guiño a las dificultades vividas por la sociedad. También se documentan los detalles del montaje de la Asociación Belenista y la recreación de hitos históricos como la gruta de Greccio de San Francisco de Asís.

La obra inmortaliza además la intensa actividad cultural de la Puerta del Sol, recopilando imágenes de los coros escolares de la región y los multitudinarios conciertos navideños ofrecidos desde el balcón de la Real Casa de Correos por artistas como David Bisbal (2024) y el grupo de música religiosa Hakuna (2025). Las bolas llenas de color en el Bosque de los Deseos y las llamadas a los Reyes Magos a través del 012 completan este recorrido visual.

La esperanza en los hospitales madrileños queda reflejada a través de las visitas de los Reyes Magos a los niños ingresados en el Hospital 12 de Octubre y el de Alcalá de Henares, así como en los mensajes reales dejados por los visitantes en Sol. La riqueza de los municipios madrileños también tiene un peso fundamental en el volumen, mostrando el Belén Monumental de San Lorenzo de El Escorial con sus famosas figuras a tamaño real, el célebre Belén Viviente de Buitrago del Lozoya —catalogado como Fiesta de Interés Turístico Regional— y las multitudinarias cabalgatas de localidades como Meco, Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Móstoles, Fresno de Torote o Chinchón.

La solemnidad de la Semana Santa madrileña

El segundo gran pilar del libro fotográfico se centra en la Semana Santa de la región. El volumen recoge la emoción y el silencio que envuelven a las grandes procesiones de la capital, retratando los pasos de Jesús de Medinaceli, el Divino Cautivo, el Cristo de los Alabarderos o la Virgen de la Soledad y Desamparo acompañados por miles de fieles en las calles madrileñas.

La devoción de la provincia queda plasmada en las capturas de las pasiones vivientes más célebres de la Comunidad, donde los vecinos de municipios como Chinchón, Morata de Tajuña o Daganzo se vuelcan cada año para revivir los últimos días de Jesucristo, convirtiéndose en testimonio vivo de una tradición transmitida durante décadas.

Palmeritas y bizcotelas: sabores de Madrid para el Santo Padre

Para completar la experiencia institucional y cultural, Isabel Díaz Ayuso acompañará el libro y la medalla con un lote que recoge lo mejor del patrimonio gastronómico y artesanal de la repostería madrileña. Entre los dulces seleccionados destacan las Palmeritas de Morata de Tajuña, un icónico producto nacido en los años 70 que destaca por su hojaldre esponjoso y su cobertura de chocolate intenso, convertido hoy en el gran emblema repostero del sur de la región.

También viajarán al Vaticano las Aceitunas de Campo Real, cuyo método de aderezo artesanal con tomillo y ajo se remonta a la época romana, una tradición de la que ya dejó constancia el propio Miguel de Cervantes en las páginas del Siglo de Oro. El lote se completa con las Bizcotelas de San Lorenzo de El Escorial, un dulce de tradición conventual cuya receta llegó a España de la mano de los reposteros franceses de Felipe V y que fue registrado en 1747 por el confitero real Juan de la Mata en su tratado culinario.

Este histórico encuentro en el Vaticano servirá como antesala para proyectar la identidad espiritual, cultural e institucional de la Comunidad de Madrid ante la inminente visita de León XIV a tierras españolas.