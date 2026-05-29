El Atlético de Madrid se mofa del Barcelona por el caso Julián Álvarez: ofrece "una bolsa de pipas por Lamine"

El Atlético de Madrid se ha cansado de los intentos de desprestigio y ataques mediáticos por parte del Barça y Real Madrid durante esta temporada. Tras los rumores de una posible salida de su jugador franquicia, Julián Álvarez, el Barcelona se postula como el principal candidato para hacerse con los servicios de "la araña".

Concretamente, esta semana la prensa catalana hablaba de una primera oferta oficial cercana a los 100 millones de euros por el delantero rojiblanco. Una cantidad insultante, para el club colchonero que tasa a Julián por encima de los 150 millones. Hay que recordar que el argentino tiene contrato hasta 2030 y que su cláusula supera los 500 millones de euros.

Ante estos intentos de desequilibrar el vestuario que dirige Diego Pablo Simeone, el club presidido por Enrique Cerezo ha decidido pasar a la ofensiva y pagar con la misma moneda al equipo de la ciudad condal. De esta forma apuntan a una oferta de traspaso por Lamine Yamal por "4 entradas para el concierto de Bad Bunny, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas"

Pero no queda ahí la oferta rojiblanca, porque ante la necesidad de incorporar un centrocampista a la medular, han puesto sus ojos en Pedri, el internacional español que deslumbra con su magia, talento y sacrificio al mando del medio del campo culé. Por el canario suben la puja y ofrecen no cuatro sino "seis entradas para el concierto del domingo del cantante puertoriqueño".

Por último han decidido que la posición de extremo izquierdo necesita de competencia para Lookman, así que proponen un trueque de cesiones: Raphinha a cambio de los dos flamantes fichajes rojiblancos durante el pasado mercado de invierno: Tom Ford y Smith. Dos nombres que no son reales y que se tratan de una invención cómica de Enrique Cerezo.

Los mensajes a través de las redes sociales oficiales del club siguen la política que se ha instaurado en el seno del club colchonero durante la última campaña, con mensajes muy directos ante lo que consideran atropellos mediáticos por parte de los dos gigantes del fútbol español, como los ataques públicos al Real Madrid durante los derbis ligueros de la presente temporada.

Lo que queda patente es la nueva estrategia de comunicación del Atlético de Madrid, que lejos de quedarse callado ante lo que considera afrentas que atentan contra la reputación del club, se rebela públicamente contra todo y contra todos.