El Atleti niega tener una oferta del Barça por Julián Alvarez: "Es otra mentira más"

El Atlético de Madrid no ha recibido ninguna oferta del Barcelona por el delantero argentino Julián Alvarez, según aseguraron este viernes a EFE fuentes del club, que explicaron que, en el caso de llegar, no será valorada porque, insistieron, el atacante “no está en venta”.

“Sólo es otra mentira más”, apuntaron desde fuentes del Atlético, sobre si ha llegado este viernes una oferta por parte del Barcelona a la entidad madrileña para el traspaso de Julián Alvarez, fichado en 2024 por su actual equipo, con el que tiene contrato hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Tras el fichaje de Anthony Gordon, concretado el pasado miércoles, el Barcelona ha fijado al de Calchín (provincia de Córdoba) entre sus siguientes objetivos en el mercado para reforzar su plantilla y tenía previsto hacer una oferta al Atlético de Madrid para su incorporación para la próxima temporada, tras una reunión de Anderson Luis de Souza 'Deco', director deportivo del Barça, y Fernando Hidalgo, agente del jugador, según publicaron varios medios.

Negada la recepción de tal oferta por el club madrileño, el Atlético tampoco tiene previsto valorarla en el caso de que llegue, porque el atacante no está en venta, según remarcaron las mismas fuentes. La entidad rojiblanca mantiene la misma línea de siempre en ese sentido, con la continuidad de ‘La Araña’ en el proyecto del Atlético de Madrid.

Ya en la noche del jueves, también insistieron en ese hecho, al estar “muy cansados de meses y meses de inventos, medias verdades, mentiras, acoso y derribo al jugador…”.

El Atlético exculpa a Julián Alvarez de toda esta situación, según explicaron fuentes del club ya el jueves, que consideraron que es “cosa de representantes” y destacaron que el delantero argentino de 26 años ha tenido “una actitud intachable y profesional desde su llegada, que no tiene nada que ver con el revuelo en torno a su figura, que es externo a él”.

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El futbolista, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022 y que volverá a disputar con la Albiceleste la máxima cita futbolística en Estados Unidos, México y Canadá, llegó al Atlético de Madrid en el verano de 2024. Ha marcado 49 goles en 106 partidos desde entonces en las filas del conjunto que entrena Diego Simeone.