La Aemet alerta a la Comunidad de Madrid por calor este fin de semana: aviso amarillo por altas temperaturas en estas zonas

Las temperaturas máximas en Madrid alcanzan los 36 grados y con este motivo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por segundo día consecutivo este sábado 30 de mayo de las 14:00 hasta las 19:59 horas en las zonas Metropolitana, Henares, Sur, Vegas y Oeste.

Aviso amarillo por calor activado este 30 de mayo por la Aemet. / Aemet

Así se espera la jornada de sábado

El organismo estatal llama la atención de los madrileños para la jornada de sábado. El estado del cielo en la capital evolucionará de poco nuboso hasta cubrirse muy nuboso a partir de las 18:00 horas. Los termómetros oscilarán entre los 36 grados de temperatura máxima y los 21 grados de temperatura mínima.

La temperatura máxima de la semana serán los 36 grados. / Aemet

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra el cielo estará poco nuboso o despejado al inicio. A partir de mediodía, aumento de la nubosidad con el desarrollo de nubes de evolución diurna con probables chubascos dispersos por la tarde. Incluso, podrán venir acompañados de tormentas. En la montaña las temperaturas se esperan en ligero ascenso y las máximas sin apenas cambios.

En la jornada de domingo, menos calor

El domingo 31 de mayo se espera algo menos de calor. La Aemet espera que el cielo se mantenga poco nuboso a lo largo de todo el día. La temperatura máxima descenderá hasta los 34 grados de máxima, mientras que la mínima bajará hasta los 20 grados. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 9, por lo que se recomienda protección social y evitar la exposición directa durante las horas centrales del día.

Y en la montaña el cielo se prevé poco nuboso o despejado, con algunas nubes altas y de evolución diurna y las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso. Además, el viento soplará flojo de dirección variable, con intervalos de moderado del suroeste en cotas altas.

Recomendaciones para el calor

Desde Madrid Salud se establecen medidas para hacer frente al calor: hidrátate bien, haz comidas ligeras, dúchate o refréscate a menudo, mantén la casa fresca, utiliza ropa de colores claros, amplia y ligera, intenta salir a la calle a primera hora de la mañana o al atardecer, entre otras muchas medidas. En caso de ser necesario, busca atención sanitaria.