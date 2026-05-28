En Directo
ESCALADA
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, en directo: arranca el gran evento deportivo de la escalada mundial
La escalada mundial se cita del 28 al 31 de mayo en la explanada del polideportivo José Caballero de Alcobendas
Este jueves comienza la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo en la explanada del polideportivo José Caballero de la localidad madrileña de Alcobendas. El municipio se convierte en el centro de la escalada a nivel mundial pues, por primera vez en la historia, la Comunidad de Madrid acoge dos pruebas de la World Climbing Series en un mismo evento.
Durante los cuatro días más de 300 escaladores de élite de 20 países se darán cita en este encuentro que reúne en un mismo espacio actividades de ocio, culturales y deportivas pensadas para deportistas y aficionados.
Programa y horarios del jueves: clasificación del boulder masculino y femenino
Durante la primera jornada, los atletas especializados en la modalidad de boulder competirán en las clasificatorias: por la mañana será el turno de la competición femenina, y por la tarde, se medirán en la categoría masculina. Estos son los horarios:
- 10.00 - 14.05: Clasificación de boulder femenino
- 16.30 - 21.10: Clasificación de boulder masculino
Organizadores y patrocinadores
El evento está organizado por World Climbing, Prensa Ibérica y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme); cuenta con el impulso de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas y el Consejo Superior de Deportes; y el apoyo de Fenie Energía, El Granero, Sharma Climbing, TuAsistenteConIA.com, EP Climbing, Kailas, TrueSpeed y Perfect Descent.
Pruebas de velocidad y boulder
A lo largo de cuatro jornadas de competición, del jueves 28 al domingo 31, se desarrollarán diferentes pruebas de dos disciplinas de alta competición: velocidad y boulder. Cerca de 300 atletas en las categorías absoluta femenina y masculina se reunirán en la explanada del Polideportivo Municipal José Caballero de Alcobendas, un espacio que acogerá las pruebas deportivas y que contará además con otras actividades paralelas en un entorno amplio y accesible para el público.
Arranca la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Llegó el gran día. Tras casi un año de espera, la World Climbing Series vuelve a la Comunidad de Madrid. La gran cita del calendario internacional de escalada arranca este jueves en Alcobendas para volver a situar de nuevo a la región como epicentro de la escalada profesional.
- Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
- La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
- Se acerca el verano... y Ayuso anuncia que 'todas las piscinas de la Comunidad de Madrid ya están abiertas
- El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
- Te voy a solucionar la vida porque te voy a decir de cada tema lo que te tienes que ir estudiando', Pablo Osorio sobre las claves para la PAU 2026 de biología
- Metro de Madrid aclara las normas para viajar con bicicleta: el portador será responsable de evitar daños o molestias
- El último de la fila se reencuentra con el público de Madrid 30 años después
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes