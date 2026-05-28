Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rayo VallecanoDoctor XEmpresa familiarHoteles en MadridWorld Climbing Series Comunidad de MadridAmaia MonteroTeatro EspañolPlaya MadridBaliza V16Ortega y Gasset
instagramlinkedin

En Directo

ESCALADA

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, en directo: arranca el gran evento deportivo de la escalada mundial

La escalada mundial se cita del 28 al 31 de mayo en la explanada del polideportivo José Caballero de Alcobendas

Durante los cuatro días más de 300 escaladores de élite de 20 países se darán cita en este encuentro

Durante los cuatro días más de 300 escaladores de élite de 20 países se darán cita en este encuentro / PI

Ángela Berná

Irene Pérez Toribio

Victoria Saulyak

Álvaro Raya

Héctor González

Alcobendas

Este jueves comienza la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo en la explanada del polideportivo José Caballero de la localidad madrileña de Alcobendas. El municipio se convierte en el centro de la escalada a nivel mundial pues, por primera vez en la historia, la Comunidad de Madrid acoge dos pruebas de la World Climbing Series en un mismo evento.

Durante los cuatro días más de 300 escaladores de élite de 20 países se darán cita en este encuentro que reúne en un mismo espacio actividades de ocio, culturales y deportivas pensadas para deportistas y aficionados.

Actualizar

TEMAS

  1. Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
  2. La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
  3. Se acerca el verano... y Ayuso anuncia que 'todas las piscinas de la Comunidad de Madrid ya están abiertas
  4. El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
  5. Te voy a solucionar la vida porque te voy a decir de cada tema lo que te tienes que ir estudiando', Pablo Osorio sobre las claves para la PAU 2026 de biología
  6. Metro de Madrid aclara las normas para viajar con bicicleta: el portador será responsable de evitar daños o molestias
  7. El último de la fila se reencuentra con el público de Madrid 30 años después
  8. Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, en directo: arranca el gran evento deportivo de la escalada mundial

Muere un trabajador en un accidente laboral en un túnel de la C-5 de Cercanías Madrid

Muere un trabajador en un accidente laboral en un túnel de la C-5 de Cercanías Madrid

Estas son las piscinas de Madrid en las que puedes revivir la mítica prueba del 'Club Megatrix': con un tobogán de 10 metros de altura y 180 metros de recorrido

El nuevo refugio de Nuria Roca y Juan del Val a dos horas de Madrid: de diseño 'bold', con un vestidor secreto y una gran bañera integrada en la suite

El nuevo refugio de Nuria Roca y Juan del Val a dos horas de Madrid: de diseño 'bold', con un vestidor secreto y una gran bañera integrada en la suite

Banderas, Sara Baras, Rozalén, Carolina Marín y Teresa Perales "tejerán redes" con el Papa en Madrid

Banderas, Sara Baras, Rozalén, Carolina Marín y Teresa Perales "tejerán redes" con el Papa en Madrid

El Rayo se estrella con el Crystal Palace en la final de la Conference y se despide de un baile inolvidable por Europa

El Rayo se estrella con el Crystal Palace en la final de la Conference y se despide de un baile inolvidable por Europa

Final de la Conference League: Crystal Palace - Rayo Vallecano, en imágenes

Casi la mitad de las grandes compañías madrileñas son familiares: "No somos sinónimo de empresa pequeña"

Casi la mitad de las grandes compañías madrileñas son familiares: "No somos sinónimo de empresa pequeña"