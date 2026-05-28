Veolia centraliza su estrategia en Madrid con una nueva sede para 500 empleados

Madrid se consolida como el epicentro de la transformación verde en España. Veolia, referente global en descarbonización y gestión de recursos, ha inaugurado su nueva sede corporativa en la capital, un movimiento estratégico diseñado para unificar todas sus operaciones y reforzar su alianza con las instituciones públicas y el tejido empresarial madrileño.

Las nuevas oficinas se han concebido bajo un modelo de trabajo ágil y colaborativo que albergará a más de 500 profesionales, integrando por primera vez bajo el mismo techo a los equipos de sus tres áreas clave de agua, energía y gestión de residuos. Con esta unificación, la compañía busca multiplicar las sinergias y agilizar la creación de soluciones contra la crisis climática de manera eficiente.

Alianza institucional y el Sello Madrid Excelente

El acto oficial de inauguración contó con un marcado respaldo institucional de la región. Entre las personalidades asistentes destacaron Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Kareen Rispal, embajadora de Francia en España, y Daniel Tugues, Director País de Veolia en España, junto al presidente de la firma, Rafael Villaseca, y la directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla. Durante el evento, la consejera madrileña hizo entrega a Veolia del prestigioso Sello Madrid Excelente, una certificación de calidad que reconoce a las empresas que lideran la innovación, el impacto positivo y el desarrollo sostenible, avalando el compromiso de la multinacional con el motor económico regional.

La máxima responsable global de la compañía refrendó la importancia de este hito para el grupo. La CEO mundial de Veolia, Estelle Brachlianoff, destacó que estas nuevas oficinas centrales en Madrid reflejan el firme compromiso de estrechar la colaboración institucional y la ambición de seguir ampliando su impacto positivo en toda España, un país al que definió como estratégico y como un claro referente europeo en resiliencia ante las sequías, desalinización y reutilización del agua.

Un nuevo motor para la seguridad ambiental de la región

La elección de la capital como sede central responde a la necesidad de la compañía de potenciar su proximidad con los centros de decisión y con los actores políticos y económicos del país, facilitando una alineación estrecha con los proyectos estratégicos nacionales. El nuevo enfoque integrado permite que la coexistencia de los sectores de agua, energía y residuos optimice los recursos de manera inmediata, consolidando a la firma como un socio estratégico para la seguridad ambiental de toda la Comunidad de Madrid.

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Por su parte, el Director País de la firma en España incidió en el salto cualitativo que supone el nuevo espacio de trabajo. Daniel Tugues subrayó que esta nueva sede no representa únicamente un cambio de ubicación, sino que se convierte en el verdadero motor de su modelo integrado en España al reunir a todos sus equipos en un mismo punto, multiplicando la capacidad de la empresa para diseñar soluciones innovadoras que resuelvan de forma directa los retos medioambientales de los clientes y de los territorios donde operan.