El Rey Felipe VI regresa a Las Ventas y arropa a Ayuso y Almeida en la tradicional Corrida de la Prensa

La Plaza de Toros de Las Ventas ha vivido este 28 de mayo de 2026 una de sus tardes más memorables con la celebración de la 126ª Corrida de la Prensa, una cita que ha vuelto a demostrar su poder de convocatoria institucional y social. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Su Majestad el Rey Felipe VI y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han encabezado el impresionante despliegue de autoridades en un coso que ha colgado el undécimo cartel de "No hay billetes" en lo que va de la Feria de San Isidro.

La expectación era máxima en los alrededores de la Monumental madrileña, protegida por un gran dispositivo de seguridad. Pasadas las 18:30 horas, la llegada de las autoridades desató la ovación de la afición. Isabel Díaz Ayuso celebró el enésimo éxito de público del serial venteño, consolidando a Madrid como epicentro cultural, mientras que Martínez-Almeida acudió al festejo acompañado de su mujer, Teresa Urquijo. Por su parte, Don Felipe regresó a Las Ventas tras su ausencia el año pasado, protagonizando una de las imágenes de la jornada al renunciar al Palco Real para presidir el festejo con mayor cercanía desde la primera línea de la barrera.

En la barrera, el jefe del Estado estuvo permanentemente asesorado por el célebre ganadero Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia. Junto a ellos se situaron María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, y Miryam Álvarez Páez, secretaria general de Coordinación Territorial. La presencia de la Familia Real en Las Ventas se completó con la Infanta Elena, quien también quiso apoyar la terna de la tarde, aunque siguió el festejo desde un tendido separado al de su hermano.

En el ruedo, el protagonismo taurino corrió a cargo de un cartel internacional de máxima expectación que lidió reses de la ganadería de Juan Pedro Domecq. El diestro riojano Diego Urdiales aportó la veteranía, la pureza y el clasicismo sobre el albero. Por su parte, el peruano Roca Rey se convirtió en el principal imán para la masa de aficionados y jóvenes seguidores que abarrotaron los tendidos. Cerraba la terna el joven espada mexicano Bruno Aloi, quien vivió la tarde más importante de su carrera al confirmar su alternativa en la catedral del toreo.

Un emotivo brindis para el recuerdo

Uno de los momentos más emotivos de la tarde ocurrió cuando Aloi se dirigió a la barrera para brindar su toro de confirmación al monarca. El diestro azteca proclamó emocionado ante la mirada de las autoridades su respeto y el honor de brindar la muerte del toro de su confirmación desde México, concluyendo con vivas a España y a México que resonaron en todo el coso.

Corrida de la Prensa / CASA REAL

El palco institucional y el callejón de Las Ventas se convirtieron en un hervidero de rostros conocidos de la política y la sociedad española. Al respaldo de Ayuso y Almeida se sumó una notable representación política con figuras como Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal y el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, Borja Carabante, quien asistió junto a su esposa Mónica Álvarez del Manzano.

Más de un siglo de tradición taurina

La Corrida de la Prensa es una de las tradiciones más antiguas y arraigadas de la Asociación de la Prensa de Madrid. Su primera edición se celebró el 12 de junio de 1900 en el antiguo coso de la Puerta de Alcalá, apenas tres años después de la fundación de la asociación de periodistas.

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A lo largo de sus 126 años de historia, el festejo solo ha faltado a su cita anual en seis ocasiones excepcionales por motivos políticos o sanitarios. Desde 1995, se ha integrado de forma fija a finales de mayo o principios de junio dentro de la Feria de San Isidro, manteniéndose fuera del abono y consolidándose como la tarde de gala por excelencia del toreo en Madrid.