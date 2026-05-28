El Real Madrid contacta con Enzo Fernández y el Chelsea pide 140 millones

Culebrón a la vista en el Real Madrid. En pleno proceso electoral, los rumores sobre posibles fichajes continúan apareciendo de cara a un verano que se antoja movido en la casa blanca. La junta directiva que preside Florentino Pérez puede continuar ejerciendo sus funciones a pesar de los comicios y no quieren perder el tiempo en lo que respecta a la planificación deportiva.

Al margen de operaciones como la llegada de José Mourinho al banquillo o la renovación de Antonio Rüdiger, el equipo madridista centra su mirada en la adquisición de un centrocampista. Desde las salidas de Kroos y Modric se ha hablado mucho de lo que le hacía falta a la plantilla un perfil de ese estilo y todo apunta a que podría llegar en el próximo mercado de fichajes.

Enzo Fernández y Marc Cucurella, jugadores del Chelsea / X

Entre los nombres que más han sonado, los de Rodri y Enzo Fernández aparecen como grandes favoritos. Respecto al argentino, la última hora que llega desde Inglaterra es que la predisposición del jugador es total y que vería con muy buenos ojos una salida rumbo a la capital española.

Según apunta TalkSport, el centrocampista 'blue' quiere abandonar el Chelsea este verano, después de que el equipo no logrará clasificarse a ninguna competición europea. El medio británico incluso habla de contactos entre el Real Madrid y el agente del futbolista, Javier Pastore.

Enzo Fernández, jugador del Chelsea / EFE

Eso sí, el equipo blanco, que todavía tiene que tomar una decisión sobre sus objetivos de fichaje, sabe de primera mano que no será una operación sencilla y mucho menos económica. El Chelsea exigirá un total de 120 millones de libras (casi 140 millones de euros) para dejar salir al jugador, lo que a su vez supondría un traspaso récord para los londinenses.

Rodri es otra de las opciones que maneja el Madrid para el centro del campo / EFE

Club y futbolista han estado inmersos en negociaciones para la renovación del vínculo que les une, pero no han conseguido llegar a ningún acuerdo. La posición de los 'blues' es ahora mucho más débil tras los resultados deportivos de esta temporada.

Noticias relacionadas

A pesar de todo, el Chelsea confía en que Xabi Alonso, que tomará las riendas del equipo a partir del curso que viene, sea capaz de convencer a Enzo Fernández de la importancia que tendrá en su proyecto. Está previsto que ambos mantengan una conversación al respecto, aunque todo hace pensar que si el Real Madrid finalmente decide apostar por el argentino, habrá poco que hacer.