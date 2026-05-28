"El público ha acudido con gran entusiasmo a darse el placer de viajar por las profundidades": así se anunciaba la apertura de la primera línea de Metro en Madrid

El 12 de enero de 1917, el entonces denominado Ministerio de Obras Públicas autorizaba el proyecto de construcción del Ferrocarril Metropolitano de Madrid. Así, el día 24 del mismo mes y con un capital de 10.000.000 de pesetas, se configuraba la "Compañía Metropolitano Alfonso XIII", actual "Metro de Madrid", y que sería la encargada de llevar a término la primera línea del suburbano en el país.

La red concedida, que abarcaba 14 kilómetros, debía conectar Cuatro Caminos y Sol por Bilbao, contando con ocho estaciones y una longitud de 3.598 metros. Al comenzar las obras, en julio de 1917, en uno de los pozos de ataque construidos en la puerta del Sol podía leerse: "INAUGURACIÓN DE LA LÍNEA N.º 1, NORTE-SUR. OCTUBRE 1919".

Imágenes de noticias publicadas tras su inaguración donde pueden observarse imágenes de las obras / 'memoriademadrid' en Facebook

Y así, fue, ya que el 17 de octubre de 1919, el primer ferrocarril metropolitano de España abrió sus puertas al público respetando los plazos fijados para la obra. Las reacciones no se hicieron esperar y el periódico 'Madrid Científico' recogía con estas palabras las primeras impresiones de los madrileños: "El público ha acudido con gran entusiasmo a darse el placer de viajar por las profundidades, teniendo encima de sí el trajín callejero".

El Sr. Otamendi y su visión de la modernidad

"Los ingenieros y elementos directivos de la Sociedad del Metropolitano han sido muy felicitados y, en especial, el Sr. Otamendi", así exaltaba la publicación en 'Madrid Científico' la figura de Miguel Otamendi Machimbarrena, un brillante ingeniero de caminos de origen donostiarra.

El Ingeniero Otamendi junto al Gobernador Civil y el Alcalde de Madrid tras la finalización del tunel de Puerta del Sol a Cuatro Caminos / 'memoriademadrid' en Facebook

Tras estudiar los sistemas de transporte de grandes ciudades mundiales como París y Londres, Otamendi se propuso descongestionar el colapsado tráfico del centro de la capital. Por ello, además de diseñar el proyecto del suburbano madrileño, fue él mismo quien solicitó formalmente la concesión para construir el ferrocarril.

Fundador de la "Compañía" junto a los ingenieros Carlos Mendoza y Antonio González, Otamendi ejerció como máximo responsable operativo y director gerente de la empresa durante una gran parte de su vida, llegando incluso a rechazar otras posiciones políticas como la cartera de Fomento.

Trabajadoras de taquilla (1919) / 'memoriademadrid' en Facebook

"El primer ferrocarril de su clase"

También en el extranjero se hicieron eco de esta noticia. 'Madrid Científico' contaba en su apartado de noticias como desde el Engineering Suplement ('suplemento de ingeniería' en español) del Times de Londres se describía este hito como "el primer ferrocarril de su clase que se construye en una población de menos de un millón de habitantes", una cifra que a juicio del rotativo "excedían en mucho las demás grandes capitales en que existe ese medio de comunicación".

Trabajadores de taquilla (1919) / 'memoriademadrid' en Facebook

Esta pieza, que terminaba reflexionando sobre los resultados de la explotación esperada de esta nueva red de transporte, refleja perfectamente la incertidumbre ante la llegada de la modernidad a la capital, y permite imaginar cuál habría sido la reacción de los redactores de haber sabido que, a día de hoy, esta red cuenta con más de 290 kilómetros de longitud, 16 líneas, y cerca de 2 millones de personas lo usan cada día.