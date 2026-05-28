Estas son las piscinas de Madrid en las que puedes revivir la mítica prueba del 'Club Megatrix': con un tobogán de 10 metros de altura y 180 metros de recorrido

Con la llegada del calor, el verano se siente cada vez más cerca y ya son muchos los madrileños que buscan nuevos planes refrescantes. Y es que aunque las piscinas de la Comunidad de Madrid anunciaron su apertura el pasado 15 de mayo, los amantes de la adrenalina no se conforman tan solo con nadar un poco o tomar el sol.

"Sortear obstáculos resbaladizos, deslizarse por toboganes, o bucear en las piscinas", con esta descripción podría parecer que hablamos de la mítica prueba acuática del 'Club Megatrix', pero no, aunque muchos así lo desearan, el histórico programa no ha vuelto a la televisión.

Los toboganes Kangaroa tienen más de 10 metros de altura, un recorrido con curvas y un descenso final que destaca por su intensa caída / Aquopolis Villanueva de la Cañada

Hablamos de Aquopolis en Villanueva de la Cañada, el parque de atracciones madrileño que ha inaugurado la temporada de verano con sus nuevos toboganes Kilauea y Kangaroa, y que promete convertirse en el nuevo oasis para los amantes de la aventura.

Kilauea, la gran novedad de 2026

Diseñada por ProSlide, Kilauea, es la gran novedad de 2026 presentada por Aquopolis Villanueva de la Cañada. Con casi 10 metros de altura y un recorrido de 180 metros, esta experiencia es descrita como "45 segundos de adrenalina pura".

La atracción Kilauea trae consigo Mana Nui, "El Gran Poder" en hawainano, una nueva área diseñada para llevar la experiencia del visitante a otro nivel / Aquopolis Villanueva de la Cañada

Su recta de lanzamiento horizontal única en Europa comienza con un impulso inicial de 15 metros, tras la cual, la balsa es proyectada hacia varios ascensos verticales, llegando a alcanzar velocidades de hasta 35 km/h. Además, a diferencia de otros modelos, las balsas permiten compartir la experiencia con hasta cuatro familiares o amigos, "elevando la diversión grupal a un nivel inédito".

Atracciones para todas las edades

Además de sus toboganes Kangaroa, Waikiki Jungle o sus pistas blandas, el parque cuenta con una piscina de olas, la Playa Malibu, un castillo infantil y demás atracciones "Mini" aptas para disfrutar de un día con toda la familia.

Tiki Island en Aquopolis Villanueva de la Cañada / Aquopolis Villanueva de la Cañada

Aunque algunas atracciones cuentan con una altura mínima de 120 cm, zonas como la Tiki Island, o las atracciones Mini Turbolance, Mini Río Rápido o Mini Zig Zag no cuentan con requisitos para asegurar que la diversión acuática también es disfrutada por los más pequeños.

Atracción Mini Turbolance en Aquopolis Villanueva de la Cañada / Aquopolis Villanueva de la Cañada

¿Cuánto valen las entradas y cómo reservarlas?

Las entradas, cuyo precio oscila entre los 35 y los 40 euros si se adquieren en taquillas, pueden adquirirse online a través de la página web Aquopolis Villanueva de la Cañada con grandes descuentos, por un precio que oscila entre los 20 y los 24 euros en función de la jornada.

Su apertura para esta temporada de verano está prevista para el viernes 12 de junio, y por ahora, las entradas pueden adquirirse con antelación hasta el próximo 21 de junio, aunque se prevé que más fechas estén disponibles pronto.