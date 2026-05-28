El periodista Mario Saavedra, protagonista este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con la soprano Pilar Jurado llega el turno este sábado en Un café en las alturas para Mario Saavedra, corresponsal diplomático y analista de información internacional de ‘El Periódico’.

China, Japón, Ucrania y Estados Unidos son algunos de los países que ha conocido sobre el terreno como informador y en esta entrevista Mario Saavedra explica su visión como experto sobre algunos de los acontecimientos que marcan hoy el llamado nuevo orden mundial.

Saavedra, una de las voces más autorizadas para analizar la actualidad internacional, se pronuncia sobre si estamos más cerca de una tercera guerra mundial, si China está logrando cambiar el equilibrio de poder en el mundo, si Donald Trump está consiguiendo imponer sus planes con sus recetas basadas en proteccionismo, aranceles y doctrina Monroe.

El analista, que fue corresponsal en Nueva York de 2011 a 2014, evalúa si los europeos tenemos motivos para la preocupación tras dar la espalda Estados Unidos aparentemente a la OTAN y reflexiona sobre el modo en que la potencia norteamericana puede estar perdiendo su hegemonía en los mares.

El conflicto árabe-israelí, el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán y la invasión rusa de Ucrania son asuntos centrales de la actualidad que sobrevuelan en la conversación con Mario Saavedra en Un café en las alturas.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a la soprano, compositora y directora de orquesta, Pilar Jurado, en la que rememoró algunos de los hitos de su carrera. Su participación en la reapertura del Teatro Real en 1997 con La vida breve de Manuel de Falla es uno de ellos: “fue maravilloso; los que participamos de esos primeros elencos nos convertimos en historia viva del teatro”.

Jurado fue también en 2011 la primera mujer en estrenar una ópera en el Teatro Real -La Ópera en blanco- en la que fue compositora e intérprete: “hice también el libreto, fue un encargo del Teatro Real”. Y recordó también con cariño la vez que, en el año 2000, debutó en el Liceu de Barcelona con la ópera D.Q. de José Luis Turina, en un montaje de la Fura dels Baus: “fue maravilloso”.

Preguntada por cómo y cuándo se dio cuenta de que, además de interpretar, necesitaba crear, Pilar Jurado aseguró que es algo inherente a ella desde que nació, aunque asegura que “es verdad que cuando estudias, cuando te preparas, empiezas a tener más herramientas para crear”. La cantante reflexionó sobre la música y sobre la dimensión actoral que a menudo implica la interpretación sobre un escenario y explica cómo se siente cuando canta delante del público: “hay mucho de comunicación, cuando estás interpretando musicalmente porque estás tocando sentimientos, la música es mágica por eso; esa capacidad de conmover al otro es para mí de las cosas más sagradas y maravillosas que me ha dado quién esté ahí arriba”.

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Jurado reflexionó también sobre sus renuncias por dedicarse de forma tan intensa a la música: “He renunciado a muchísimas cosas, pero no las he sentido como una renuncia; cuando algo te gusta tanto la renuncia es una elección personal”. “Si tuviera que volver atrás, volvería a hacer exactamente las mismas cosas que he hecho porque en el momento que las hacía, era mi mejor opción y no me arrepiento de nada”, concluyó.