Muere un trabajador en un accidente laboral en un túnel de la C-5 de Cercanías Madrid

Un trabajador de 39 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente laboral en un túnel de la línea C-5 de Cercanías Madrid, en el tramo comprendido entre las estaciones de Laguna y Embajadores, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

El siniestro se produjo sobre las 00:55 horas, cuando el 112 recibió una llamada alertando de que el hombre había recibido un golpe con la pala de una retroexcavadora mientras realizaba labores de mantenimiento de la vía.

A la llegada de los efectivos del SUMMA 112, el trabajador, que pertenecía a una contrata externa, presentaba un traumatismo severo y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 40 minutos, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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La Policía judicial, en el tunel en el que se ha producido el accidente laboral con la retroexcavadora. / 112 COMUNIDAD DE MADRID

En el operativo también intervinieron efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Municipal, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.