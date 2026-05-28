SUCESOS EN LA CAPITAL
Muere un trabajador en un accidente laboral en un túnel de la C-5 de Cercanías Madrid
El hombre, de 39 años, recibió un golpe con la pala de una retroexcavadora durante labores de mantenimiento entre Laguna y Embajadores
Javier Martínez Candela
Un trabajador de 39 años ha fallecido en la madrugada de este jueves tras sufrir un accidente laboral en un túnel de la línea C-5 de Cercanías Madrid, en el tramo comprendido entre las estaciones de Laguna y Embajadores, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El siniestro se produjo sobre las 00:55 horas, cuando el 112 recibió una llamada alertando de que el hombre había recibido un golpe con la pala de una retroexcavadora mientras realizaba labores de mantenimiento de la vía.
A la llegada de los efectivos del SUMMA 112, el trabajador, que pertenecía a una contrata externa, presentaba un traumatismo severo y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los sanitarios le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante unos 40 minutos, aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.
En el operativo también intervinieron efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y agentes de la Policía Municipal, que se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.
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