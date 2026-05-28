Casi la mitad de las grandes compañías madrileñas son familiares: "No somos sinónimo de empresa pequeña"

“Hablar de empresa familiar no es sinónimo, ni muchísimo menos, de hablar de empresa pequeña”. Lo dice José Carlos Casillas, director de la Sociedad Española de Investigadores de la Empresa Familiar, y lo dice después de haber coordinado el estudio 'La empresa familiar en la Comunidad de Madrid', presentado por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (Adefam) este miércoles en la capital.

Según se concluye en el informe, las empresas familiares madrileñas tienen, de media, una dimensión menor que las no familiares, tanto en lo que se refiere a volumen de negocio como en plantilla. Frente a los algo más de 2 millones de euros que como promedio facturan las empresas no familiares de la región, las empresas familiares rondan los 477.000 euros de media. En cuanto a número de empleados, tienen una media de cinco por una media de 13 en las no familiares.

A pesar de ello, casi la mitad de las compañías de más de 250 empleados con sede en la región, concretamente un 48,9% son empresas familiares. Considerando exclusivamente este segmento de sociedades con más de 250 asalariados, las empresas familiares aportan un 41% del empleo y un 21,1% del valor añadido bruto. Las cifras cuando se abre el espectro al total de la actividad madrileña, independientemente del tamaño de las compañías, revelan que la empresa familiar genera el 58,9% del empleo y el 46,2% del valor añadido bruto regional.

Las empresas familiares madrileñas suponen el 93,6% entre el total de empresas de la región de menos de 10 empleados; el 87,8% entere las que tienen entre 10 y 50 trabajadores, y el 71,2% de aquellas cuyas plantillas están entre 50 y 249 personas.

A pesar de ese menor tamaño, revela el informe, presentan una mejor rentabilidad media (4,2 frente a 3,1) así como un nivel menor de endeudamiento (44% frente a 47%).

El estudio arroja luz, además, sobre otra de las cuestiones que más preocupan a los propietarios y gestores de estas compañías: el relevo generacional. En ese sentido, de las 235.000 empresas familiares consideradas en la Comunidad de Madrid, presentes en todos los sectores de actividad, con especial peso en el comercio y la construcción, la mayoría tienen menos de 25 años, si bien es significativo, casi un 35%, más de un tercio, el porcentaje de las que han rebasado esa edad, la que se considera para que haya podido pasar de una generación a otra.

Más en concreto, un 18,3% de las empresas familiares madrileñas tienen menos de 10 años; hasta un 47,3% entre 10 y 25 años; un 32,4%, entre 25 y 50 años, y apenas un 2%, unas 4.700 en términos absolutos, más de 50 años, lo que sugiere que están al menos en su tercera generación. El porcentaje de estas últimas es bajo, pero superior a la media española, que es de un 1,3%.

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El informe añade otros datos que apuntan a una mayor vocación de permanencia y continuidad de la empresa familiar. De las sociedades familiares activas en Madrid en 2015, un 68% continuaban operando en 2025. El porcentaje entre las no familiares era ligeramente menor, un 66%. Pero se da otra cifra significativa. Apenas un 6,4% de empresas familiares pasaron a no ser familiares en esa década, marcada por la crisis del covid en su mitad, en 2020. El movimiento inverso, el de empresas no familiares que pasaron a serlo, por concentración del capital en algunos socios o por adquisición por parte de una empresa familiar fue del 36%.