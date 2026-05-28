Madrid cambia la imagen de su transporte público para recibir al Papa León XIV: así lucen los nuevos trenes y autobuses

Falta poco para que el Papa León XIV aterrice en Madrid y la capital ya está inmersa en los preparativos que ello conlleva. De hecho, la Comunidad ha engalanado su transporte público para recibir al pontífice y a los miles de peregrinos que acuden a la región con motivo de su visita apostólica.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha presentado hoy, durante un recorrido en Metro entre la estación de Velázquez y el intercambiador de Avenida de América de L4, el conjunto de acciones especiales previstas con motivo del viaje de Su Santidad, que tendrá lugar del 6 al 9 de junio.

Un tarjeta de edición limitada inspirada en el Papa León XIV

Entre las iniciativas, Rodrigo ha destacado la edición limitada de la Tarjeta Transporte Público anónima, la conocida como Multi, con un diseño exclusivo inspirado en el Pontífice. Podrán adquirirse al precio habitual (2,5 euros) en máquinas expendedoras de 40 estaciones debidamente identificadas con la imagen del Papa para facilitar su localización. Los usuarios podrán consultar los puntos concretos en la página web del Consorcio Regional de Transportes.

La Tarjeta Transporte Público anónima, con un diseño exclusivo inspirado en el Pontífice / COMUNIDAD DE MADRID

Trenes y autobuses vinilados

Asimismo, Metro ha puesto en circulación un tren vinilado que recorre las 23 estaciones de la L4, decorado con imágenes conmemorativas y el lema oficial de la visita, Alzad la mirada. "El convoy circulará durante la estancia del Santo Padre en la capital y forma parte del dispositivo especial preparado para atender el incremento de viajeros previsto durante estos días", ha explicado Rodrigo.

Metro ha puesto en circulación un tren vinilado que recorre las 23 estaciones de la L4, decorado con imágenes conmemorativas y el lema oficial de la visita / COMUNIDAD DE MADRID

Por su parte, los autobuses interurbanos también se han sumado a esta iniciativa decorando parte de su flota con vinilos alusivos a León XIV, llevando esta conmemoración a distintos municipios de la región. También dentro de este plan especial de movilidad, la compañía metropolitana ampliará el horario habitual del suburbano en una hora, hasta las 2:30 de la madrugada del 6 al 7 de junio, para facilitar el regreso de los peregrinos y asistentes a la Vigilia de Oración que presidirá el Papa el sábado 6 de junio en la Plaza de Lima.

Metro de Madrid también dedica un tren a la selección para apoyar a España en el Mundial 2026

Además, la Comunidad de Madrid ya ha puesto en circulación un tren especial de Metro dedicado a la Selección Española de fútbol con motivo de la celebración del Mundial 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. El convoy recorrerá la Línea 4 durante toda la competición.

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El tren estará completamente vinilado en color rojo y contará con ilustraciones de algunos de los jugadores más representativos del combinado nacional. La iniciativa, diseñada por la Real Federación Española de Fútbol, pretende acercar el ambiente mundialista a los usuarios del suburbano y reforzar el apoyo institucional a la Selección en una de las principales citas deportivas internacionales.