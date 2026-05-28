El Metro de Madrid cerrará una hora más tarde el sábado 6 de junio por la visita del papa

Metro de Madrid finalizará su servicio a las 02:30 horas, una hora más tarde de lo habitual, en la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio, coincidiendo con la visita del papa León XIV y la vigilia con jóvenes que protagonizará en la plaza de Lima de la capital.

Así lo ha anunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en un foro organizado por el diario 'El Mundo', que se suma a los refuerzos en el suburbano ya dados a conocer durante esta semana.

En concreto, Metro de Madrid aumentará el servicio los días 6, 7 y 8 de junio con hasta 42 trenes adicionales, que le permitirán operar como en hora punta, y los autobuses interurbanos funcionarán como un día laborable con motivo de la visita del Papa León XIV a la capital española. La frecuencia de los trenes en algunas líneas de la red de Metro se reforzará hasta un 125% para facilitar la movilidad de los peregrinos y dar respuesta a la elevada afluencia de asistentes prevista en los principales actos programados durante la visita del pontífice a Madrid. Con motivo de la misa prevista para el 7 de junio, se pondrán en circulación 55 convoyes para atender el incremento de la demanda previsto durante la jornada.

Durante el sábado 6 de junio, el refuerzo se aplicará a las líneas 1, 6, 7, 8, 9 y 10 en determinadas franjas horarias, entre las 11:00 horas y el cierre del servicio. El domingo 7 de junio, se activará un dispositivo especial en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10, donde las frecuencias se elevarán hasta un 100% durante las horas centrales del día, desde el inicio de la circulación y hasta las 21:30 horas. Asimismo, el lunes 8 se reforzarán las líneas 1, 2, 3, 5, 6, 9 y 10 de Metro de Madrid entre las 16:30 y las 23:00 horas, con incrementos de hasta un 75% en el número de trenes. Por su parte, el martes 9 la línea 8 contará con un refuerzo de hasta un 25% entre las 08:00 y las 11:00 horas.

Este plan de movilidad contempla también la suspensión del servicio en algunas estaciones y la posibilidad de que haya trenes que circulen sin efectuar parada en puntos concretos de la red para garantizar la seguridad de los viajeros.

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El día 6, entre las 17:00 y las 22:00 horas, la estación de Nuevos Ministerios estará inhabilitada en las entradas más próximas a la Plaza de Lima, donde se celebrará la vigilia con los jóvenes. Las estaciones de Cuzco y Santiago Bernabéu -actualmente en obras- tampoco estarán operativas. Para la jornada del domingo, desde el inicio del servicio y hasta las 10:00 horas, varias estaciones del centro de la capital permanecerán cerradas. En el caso de Sol, estará abierta, con el pasillo de correspondencia con Gran Vía cerrado, y contará con parada de trenes entre las 06:05 y las 07:00. Asimismo, entre las 10:00 y las 14:00 horas dejarán de estar operativas las estaciones de Colón, Serrano, Velázquez, Retiro, Banco de España, Sevilla y Chueca.