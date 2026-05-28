Madrid se prepara para el calor con más centros de mayores abiertos, 43 mercados refugio y nuevos nebulizadores de agua

Con el termómetro ya apretando con fuerza pese a estar todavía a finales de mayo, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado este jueves su plan contra el calor para este verano, un dispositivo que reúne medidas de distintas áreas de Gobierno y de los distritos para prevenir los efectos de las posibles olas de calor en la ciudad. El objetivo, según ha explicado en rueda de prensa la vicealcaldesa, Inma Sanz, es reforzar la protección de los colectivos más vulnerables, adaptar recursos municipales y ofrecer a los madrileños espacios de refugio frente a las altas temperaturas.

Entre las principales novedades de este año figura la ampliación de los centros municipales de mayores abiertos durante los meses de julio y agosto. Si el verano pasado el Consistorio logró mantener al menos uno abierto en cada distrito, este año la mayoría de distritos contará con dos o más centros abiertos a diario, una medida pensada para ofrecer espacios climatizados y de proximidad a uno de los grupos de población más vulnerables al calor.

También se incorporan nuevos puntos de agua nebulizada en cuatro ubicaciones de la ciudad. A partir de junio, el Ayuntamiento instalará estos sistemas de bajo consumo en la recén reformada plaza del Rastrillo, en Centro; la calle Murcia, en Arganzuela; la avenida de Oporto, en Carabanchel; y la plaza de Milmarcos, en Villa de Vallecas. La actuación de la plaza del Rastrillo, la que era hasta hace poco la plaza más calurosa de la capital, incluye además pulverizadores, una fuente con lámina de agua, más vegetación y estructuras de sombra en las zonas infantiles.

El plan suma igualmente nuevas medidas de protección laboral para los trabajadores expuestos al sol. Como novedad, los empleados de los puntos limpios móviles y de proximidad actuarán con criterios similares a los servicios mecanizados de limpieza viaria. En alerta amarilla no saldrán a trabajar entre las 14.00 y las 16.00 horas y deberán hacerlo con vehículos con aire acondicionado. En alerta naranja o roja, la restricción se ampliará hasta las 17.00 horas. En los puntos limpios fijos y en el REMAT, los trabajadores permanecerán en casetas climatizadas y saldrán solo cuando sea estrictamente necesario.

Asimismo, el Gobierno municipal también ha actualizado el Calormat, el plan municipal de actuación ante altas temperaturas extraordinarias, integrado en el Plan de Emergencias de la ciudad. La revisión incorpora los recursos disponibles, horarios e instalaciones que podrían utilizarse en episodios de emergencia declarados por calor extremo.

Especial atención a los colectivos vulnerables

Junto a estas novedades, el dispositivo mantiene medidas ya activadas en veranos anteriores. En el ámbito social, el Ayuntamiento intensificará las rutas de los equipos de calle para hacer seguimiento de las personas sin hogar, con apoyo de Samur Social. Además, se ofrecerán plazas en los recursos de acogida de San Isidro y Beatriz Galindo, con 60 plazas en cada uno, destinadas a personas atendidas y vinculadas con los equipos municipales.

Por tercer año consecutivo, se pondrá en marcha la denominada campaña de calor, que podrá activarse a partir del 1 de junio si Salud Pública declara el nivel 2 por alto riesgo. El dispositivo tendrá como sede la central de Samur Social, en la Carrera de San Francisco, 10, donde se proporcionará atención social y refugio a personas en situación de calle durante las horas de mayor exposición al sol, entre las 12.00 y las 20.00 horas. Si la demanda lo requiere, el Ayuntamiento podrá activar también el centro de acogida de emergencia de Vallecas.

En el caso de los mayores, además de la apertura de más centros de día en los distritos, se reforzará el seguimiento a través de la teleasistencia, la ayuda a domicilio y el servicio de comidas a domicilio. El Consistorio también contará con una red de instalaciones y equipos que podrían acondicionarse como zonas climatizadas en caso de emergencia.

Las escuelas infantiles y los campamentos de verano, que comenzarán en julio, aplicarán protocolos específicos según los niveles de riesgo. Entre las medidas previstas están la suspensión de actividades físicas a partir de las 12.00 horas, la realización de actividades de agua y la formación de los monitores en primeros auxilios y pautas de actuación ante incidencias relacionadas con el calor.

Agua, sombras y piscinas

En el espacio público, el Ayuntamiento mantiene recursos ya habituales como la playa urbana de Madrid Río, en Arganzuela, abierta desde el pasado viernes con sus chorros de agua, y las zonas con nebulizadores de Plaza de España y la pérgola de La Gavia, en Villa de Vallecas. Además, según Sanz, el 96,9% de las 2.267 fuentes públicas de agua de la capital están plenamente operativas durante todo el periodo estival.

La sombra y la renaturalización urbana forman también parte destacada del plan. Por segundo año consecutivo, se han instalado toldos en la Puerta del Sol. El Ayuntamiento sostiene además que en las remodelaciones urbanas se está incrementando la vegetación, el ajardinamiento y el uso de especies de bajo consumo hídrico. Según la vicealcaldesa, en este mandato se han plantado más de 12.000 árboles vinculados a distintas actuaciones en la ciudad.

Las piscinas municipales abrieron el 15 de mayo, con 22 de los 25 recintos operativos desde el inicio de la temporada y los tres restantes previstos de forma progresiva. El plan contempla asimismo el uso de mercados municipales como refugios climáticos: serán 43 mercados de barrio con aire acondicionado en sus zonas comunes, cuya información estará disponible a través de Todo está en Madrid, el canal de mercados y madrid.es.

La cultura como refugio

Además de los mercados, la cultura volverá a funcionar como otro espacio de refugio frente al calor. El programa Veranos de la Villa ofrecerá conciertos, cine y actividades para todos los públicos en espacios climatizados o al aire libre al atardecer.

También se adaptarán espacios culturales para la lectura en entornos vegetales y climatizados, los cines ofrecerán descuentos entre las 15.00 y las 17.00 horas y continuará la iniciativa Refúgiate en la cultura, con propuestas en museos y espacios culturales como el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza, el Museo de Historia de Madrid, el Museo Arqueológico y la Galería de las Colecciones Reales, además de espectáculos de flamenco en horas centrales del día.

Por último, Madrid Salud mantendrá activo el Sistema de Alertas en Salud Ambiental, conocido como SASA, para avisar a la población cuando se alcancen niveles de precaución o alto riesgo. Las recomendaciones se difundirán por distintos canales, con carteles en varios idiomas en enclaves turísticos, información en paneles de la EMT, redes sociales, canales de emergencias y servicios municipales como teleasistencia y asistencia domiciliaria.