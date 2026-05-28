Madrid lidera la inversión hotelera en España con 536 millones en 83 proyectos

De la mano de su cada vez mayor tirón turístico, la Comunidad de Madrid se consolida como el principal foco de inversión hotelera en España. La región concentra 536 millones de euros repartidos en 83 proyectos, la mayor cifra económica del país, según el último informe de Doubletrade sobre obras en hoteles, hostales, paradores, albergues y residencias de estudiantes.

Aunque Andalucía encabeza el número de actuaciones, con 236 obras, Madrid lidera claramente por volumen de inversión. El dato sitúa a la región por delante de Cataluña, que suma 348 millones, y de la Comunidad Valenciana, con 327 millones. Además, la Comunidad de Madrid no solo encabeza la inversión total, sino también la media: los proyectos madrileños presentan un presupuesto especialmente elevado, con más de 6 millones de euros por actuación.

Esta fuerte inversión se produce en un contexto de fuerte dinamismo del turismo en España, con el sector preparándose para una temporada de verano en la que se espera volver a batir cifras récord de visitantes y gasto. En ese escenario, Madrid refuerza su papel como destino urbano, de negocios, cultural y de alto valor añadido, con una planta hotelera en plena modernización.

Mapa de la inversión hotelera en España, donde Madrid lidera en volumen. / Doubletrade

A escala nacional, el estudio contabiliza 1.173 obras hoteleras durante el último año y una inversión global superior a 2.300 millones de euros. La actividad incluye tanto nuevas aperturas como reformas, ampliaciones y reposicionamientos de activos para adaptar la oferta a una demanda turística internacional cada vez más exigente.

Según el informe, el 71% de las obras hoteleras detectadas en España corresponde a inversión privada. En el conjunto del país participan más de 904 promotores, 380 proyectistas y arquitectos y 241 constructoras, lo que confirma el efecto tractor del turismo sobre la actividad inmobiliaria y constructiva.

Óscar Royo, director de Grandes Cuentas de Intescia–Doubletrade España, destaca que el turismo sigue siendo uno de los grandes motores económicos del país y que las cadenas e inversores privados continúan apostando por modernizar y ampliar la planta hotelera en destinos estratégicos.

Con estos datos, la Comunidad de Madrid refuerza su posición como uno de los mercados hoteleros más atractivos de España, no solo por su capacidad turística, sino por el volumen de capital que está movilizando en plena transformación del sector.