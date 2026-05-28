TOROS
Madrid dedica unos jardines a Miguel Ángel Moncholi, "la voz de la tauromaquia en España"
La zona verde, situada en la avenida de los Toreros, ha sido renombrada en honor al periodista taurino fallecido en enero
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha inaugurado este jueves los jardines de Miguel Ángel Moncholi, una zona verde situada en la avenida de los Toreros que llevará el nombre del periodista taurino fallecido el pasado 23 de enero.
Al acto han asistido también la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, otros miembros del equipo de Gobierno municipal y familiares del periodista.
Durante la inauguración, Almeida ha subrayado que Moncholi "ha sido la voz de la tauromaquia en España" y lo ha definido como el cronista a través del cual “hemos crecido, aprendido y hemos sabido amar, incluso con más intensidad, la fiesta de los toros”.
El acto ha coincidido con la celebración de la Corrida de la Prensa en la plaza de toros de Las Ventas. En ese contexto, el alcalde ha recordado a los profesionales de la comunicación que "han sabido mantener viva la fiesta nacional" y que, según ha señalado, permiten seguir afirmando que "es uno de los principales rasgos de nuestra identidad cultural como nación".
La denominación de estos jardines fue aprobada el pasado mes de marzo por el Pleno del distrito de Salamanca. La propuesta fue presentada por la concejala del distrito como reconocimiento a la trayectoria de Moncholi y a su labor en el ámbito del periodismo y la información.
Miguel Ángel Moncholi desarrolló una amplia carrera en distintos medios de comunicación. Fue director de retransmisiones taurinas en Telemadrid y Onda Madrid, reportero gráfico del diario Ya y colaborador en medios como la Cadena SER, ABC, TVE, COPE, la Revista de Cruz Roja y la Agencia Flash Press.
También fue nombrado consejero del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y recibió distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Tauromaquia y una placa conmemorativa en la plaza de toros de Las Ventas.
- Ni San Juan ni Alberche: la playa a 15 minutos del centro de Madrid ideal para combatir las altas temperaturas
- La Comunidad de Madrid anuncia once puntos para disfrutar del histórico eclipse solar de 2026
- Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Siempre que enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes
- El 95,5% de los madrileños aprueba la PAU, pero no todos siguen su vocación: 'Hay padres que lo ven como una extensión de su proyecto de vida
- Carmen Machi, Irene Escolar y Blanca Portillo lideran el viaje del Teatro Español por la Generación del 27: todas las obras de su nueva temporada
- Metro de Madrid aclara las normas para viajar con bicicleta: el portador será responsable de evitar daños o molestias
- Los Bomberos de Madrid llevan sus protestas a Cibeles tras encallar las negociaciones: 'La plantilla no puede seguir soportando incumplimientos y demoras
- Vallecas también es parte de Badajoz': la familia que dormirá 'las noches que hagan falta en el coche' para vivir la final del Rayo 'en nuestro barrio