De 'Isadora Moon' a las gymkanas de detectives: guía de actividades infantiles en la Feria del Libro de Madrid

El Parque del Retiro se transforma en el gran escenario de la imaginación familiar con la llegada de la 85.ª Feria del Libro de Madrid, que se celebra del 29 de mayo al 14 de junio de 2026. Esta gran cita cultural, que nació en 1933 en el paseo de Recoletos y se instaló en su ubicación actual en 1967, regresa con casi 400 casetas repletas de historias.

Esta edición se postula como el lugar ideal para que los más pequeños descubran que los libros no son sermones solemnes ni aburridos, sino espacios de encuentro, juego y pensamiento crítico. Bajo el lema oficial Leer y reír: dos formas de resistir, el Pabellón Infantil se llenará de propuestas gratuitas que demuestran que la literatura que se marida con la risa es la mejor herramienta para forjar esa coraza con la que defenderse en el mundo.

El fenómeno 'Isadora Moon' aterriza en el Paseo de Fernán Núñez

La gran atracción de esta edición es la visita de grandes referentes internacionales que revolucionan las librerías de todo el mundo. Los niños madrileños tendrán la oportunidad única de conocer en persona a Harriet Muncaster, la célebre creadora del fenómeno mundial Isadora Moon. La autora británica compartirá momentos mágicos con sus lectores y firmará ejemplares de sus conocidas sagas de fantasía.

De 'La ovejita que vino a cenar' a los enigmas de los 'Cazamisterios'

Otro de los grandes nombres que pisará el paseo de Fernán Núñez es Steve Smallman. El queridísimo escritor e ilustrador es el autor detrás de un clásico indiscutible de las lecturas escolares y nocturnas, La ovejita que vino a cenar, cuyas divertidas lecciones de amistad cobran vida en las casetas de El Retiro.

La literatura nacional estará representada por figuras de la talla de Patricia García-Rojo, quien dinamizará el ambiente con las intrigas de su exitosa colección de misterio Cazamisterios, planteando retos que despiertan el ingenio de los jóvenes lectores.

Manualidades de vampiros, gymkanas de detectives y crianza consciente

El Pabellón Infantil no solo acogerá sesiones de firmas, sino que se transformará a diario en un espacio de juego y aprendizaje interactivo donde el humor huye de corsés y se disfruta en total libertad. Las familias madrileñas podrán disfrutar de talleres de ilustración y manualidades inspirados directamente en los universos mágicos de las hadas y los vampiros.

Para los pequeños más activos se han diseñado gymkanas literarias y juegos de pistas, donde los participantes emularán a los mejores detectives resolviendo enigmas ocultos entre las páginas de los libros.

La programación se completa con sesiones de cuentacuentos en directo y narraciones orales a cargo de autoras clave de la literatura y la educación emocional, como Anna Morató, Begoña Oro, Margarita del Mazo, Míriam Tirado y Susanna Isern, quienes ayudarán a los niños a conectar con sus emociones a través de la palabra.

Lonas para el sol, horarios y transporte: claves para sobrevivir a la feria con niños

El Retiro cuenta con nada menos que 120 hectáreas y, aunque la organización ha instalado grandes lonas para aumentar las zonas de sombra en el Paseo de Coches, ir con niños exige planificación frente al habitual calor de estas fechas. Se recomienda revisar el parte meteorológico antes de salir por si hiciera falta gorra o paraguas, y resulta imprescindible llevar agua para mantener a los pequeños hidratados.

Para evitar paseos innecesarios con carritos, las mejores opciones de transporte público para llegar directamente al área infantil son las estaciones de Metro de Ibiza (L9), Retiro (L9) o Príncipe de Vergara (L2 y L9). Si se opta por el autobús, las líneas con parada en Menéndez Pelayo (2, 20, 26, 28, 63, 152, C1, C2) o en la Puerta de Alcalá (1, 9, 14, 51, 52, 74, 146) son excelentes alternativas, mientras que para quienes vengan de fuera de la capital, las estaciones de Cercanías de Recoletos y Atocha son las más conectadas. En caso de viajar en coche, existen parkings cercanos en la calle Velázquez 16, Doctor Castelo 10 y Montalbán 6.

Por último, tenga en cuenta los horarios oficiales de las casetas para no llegar en pleno parón de mediodía. De lunes a jueves el recinto abre de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

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Los viernes se amplía el cierre nocturno hasta las 22:00 horas, mientras que los sábados y domingos el horario matinal se estira de 10:30 a 15:00 horas, retomando las firmas por la tarde de 17:00 a 21:00 horas. Recuerde acudir con antelación, ya que los talleres gratuitos del pabellón cuentan con aforo limitado.