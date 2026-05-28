Todas las firmas de la Feria del Libro de Madrid 2026: horarios, casetas, autores confirmados y cómo llegar

Madrid vuelve a tener una de esas citas que cambian el ritmo de la ciudad. Durante más de dos semanas, El Retiro se llenará de lectores, libreros, editoriales, autores y visitantes que se acercan cada año a uno de los grandes acontecimientos culturales de la primavera.

La Feria del Libro de Madrid 2026 arranca el viernes 29 de mayo y se celebrará hasta el domingo 14 de junio. Esta edición reunirá cientos de casetas en el Paseo de Coches de El Retiro y volverá a convertir esta zona de la capital en un gran escaparate literario al aire libre.

Este año, además, la cita llega marcada por un calendario especialmente intenso en Madrid. A la propia afluencia habitual de la feria se suman otros grandes eventos en la ciudad, como la visita del Papa León XIV durante el segundo fin de semana y los conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano.

¿Cuándo empieza la Feria del Libro de Madrid 2026?

La Feria del Libro de Madrid 2026 comienza el viernes 29 de mayo y termina el domingo 14 de junio. Serán 17 días de actividad en el Parque de El Retiro, donde se instalarán 366 casetas en línea, además de los espacios correspondientes a gremios, asociaciones de editores y zonas dedicadas a pequeñas editoriales.

El lema de esta edición es Leer y reír: dos formas de resistir, una declaración de intenciones que sitúa el humor, la ironía y la sátira en el centro de la programación. La feria quiere reivindicar la risa como una forma de pensamiento crítico y como una manera de mirar la realidad desde otro ángulo.

El cartel oficial, diseñado por Miguel Pang, también sigue esa línea. La imagen muestra a diferentes lectores alrededor de un gran pino inspirado en los árboles de El Retiro, con figuras en posturas imposibles y una composición que apuesta por un tono más desenfadado que en otras ediciones.

El cartel de este año ha sido diseñado por Miguel Pang / FERIA DEL LIBRO DE MADRID

Horario de la Feria del Libro de Madrid 2026

Las casetas abrirán todos los días, aunque el horario cambia entre semana y fines de semana. De lunes a viernes, la Feria del Libro de Madrid abrirá de 10:30 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Los sábados y domingos, el horario será de 10:30 a 15:00 horas por la mañana y de 17:00 a 21:00 horas por la tarde.

Todos los autores que estarán en la Feria del Libro de Madrid 2026

La programación de firmas de la Feria del Libro de Madrid 2026 es muy extensa y se actualiza durante los días previos y a lo largo del evento. En la programación aparecen nombres como Nieves Concostrina, Andrés Trapiello, Pilar Eyre, José Ángel Mañas, Elisa Beni, José Antonio Zarzalejos, Pío Moa, Rosa Díez, Mar Flores, María Teresa Álvarez o Ana Iglesias, entre otros.

Como cada año, lo más recomendable es consultar el calendario de firmas antes de ir. La programación puede cambiar, ampliarse o sufrir modificaciones de última hora, y la propia organización actualiza la información en la web oficial y en sus canales habituales.

La programación de firmas de la Feria del Libro de Madrid 2026 es muy extensa y se actualiza durante los días previos y a lo largo del evento / EFE

¿Cómo puedo llegar?

La Feria del Libro de Madrid se celebra en el Paseo de Coches del Parque de El Retiro. Eso sí, este año conviene organizar bien el desplazamiento, sobre todo durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, cuando pueden producirse alteraciones de movilidad por otros actos en la ciudad.

Noticias relacionadas

La mejor opción para llegar es el metro: las estaciones más útiles son Retiro, Ibiza, Príncipe de Vergara y Estación del Arte. También se puede llegar caminando desde Atocha o desde Recoletos, dos puntos habituales para quienes se desplazan en Cercanías.