Enrique Riquelme: "El Barcelona se ha reído del Real Madrid por culpa de Florentino. Quienes le rodean se han enriquecido a costa del club"

La sede electoral de la candidatura de Enrique Riquelme (Cox, Alicante, 1989), situada en la calle Rafael Salgado a cien metros de la de Florentino Pérez, es un hervidero estos días de campaña. Jefes de comunicación, personas de protocolo, cámaras y miembros de su seguridad rodean al alicantino cuando recibe a los periodistas que son citados escalonadamente por el empresario en su fortín frente al Santiago Bernabéu. El presidente del Grupo Cox recibe a EL PERIÓDICO con un traje azul sin corbata, y un pin del Real Madrid en la solapa, que se ha convertido en su uniforme de campaña. Su rostro denota algo de cansancio, "aunque hoy he subido la media de sueño de cuatro a cinco horas", y recibe a los visitantes con un solvente apretón de manos mientras mira a los ojos a quien saluda. Entre sus ayudantes emerge la figura de su pareja, la empresaria y consultora Malén Guirado. Riquelme se sienta, con puntualidad británica, al otro lado de una mesa de reunión manteniendo la guardia alta en las primeras preguntas para luego romper la distancia y entrar al cuerpo a cuerpo.

¿Qué sensación le dejó el primer acto de la campaña?

¿El de la mañana [el suyo] o el de la tarde [el de Florentino]? Las sensaciones de la mañana fueron muy buenas, con la presentación de un proyecto, la Ciudad del Socio, que hice público ya en 2021, aunque entonces nadie me diera bola. Mis siete Champions son el proyecto que he presentado para el socio. Entiendo que al aficionado madridista le preocupa si voy a fichar a Pepito o a Fulanito, pero era importante que la primera etapa de la campaña estuviera enfocada a los socios, después de escucharles y de tener reuniones con ellos. Es la primera vez en 20 años que se hace una batería de propuestas para los socios, para que se sientan los dueños del club y no se limiten a venir cada 15 días al campo, los que pueden hacerlo.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. / José Luis Roca

¿Cómo se financiaría esa ambiciosa Ciudad del Socio que ha propuesto?

El proyecto costaría 200 millones de euros en su primera fase, sin contar la ampliación del estadio Alfredo di Stéfano. Con el Real Madrid Arena, serían 200 y poco millones. ¿Con qué dinero se pagaría? Es que el 55% de los 1.200 millones de euros del presupuesto del club corresponde a gastos generales no deportivos. Solamente con los 40 o 45 millones del presupuesto anual de Real Madrid TV podemos pagar la Ciudad del Socio en cuatro o cinco años. No va a ser necesario endeudar al club. Hacer esta inversión generará nuevos ingresos, puedes hacer conciertos de verdad sin molestar a nadie y es para los socios. Estás creando una cultura de club, sentido de pertenencia y propiedad. Ahora Florentino dice que "el club es de los socios, yo lo voy a proteger", cuando lleva 20 años en los que solo ha estado quitándole cosas al socio. Nosotros hemos escuchado más al socio en dos semanas que el club en 20 años.

Solamente con los 40 o 45 millones del presupuesto anual de Real Madrid TV podemos pagar la Ciudad del Socio en cuatro o cinco años Enrique Riquelme

¿Y qué le pareció la puesta en escena de Florentino?

Esperaba mucho más, pensaba que iba a tener enfrente un oponente con propuestas, que después de 22 años sin presentarse a unas elecciones lo iba a hacer con un proyecto ilusionante para una nueva etapa. Pero no. Básicamente lo que dijo es que hemos ganado muchas Champions y que esto iba a seguir así. Este señor se piensa que el club realmente es suyo. Subió al estrado a leyendas que están a sueldo del Real Madrid, que forman parte de una masa de gastos generales sin comparación en el fútbol europeo, y luego dejó claro que su proyecto de campaña soy yo. Mire, yo estaba hace dos semanas con mi proyecto profesional, en América Latina, y es él quien se refiere a mí y me sube al ring de manera directa. Me hizo plantearme qué hacer, me puse a ver qué está pasando y entre otras cosas vi que hay un perfil muy cercano a él que se está beneficiando económicamente del club, sin que sepamos qué puesto oficial tiene. Pero sí sabemos que no hay una sola decisión en el Real Madrid que no pase por él.

¿Se refiere a Anas Laghrari?

Sí, me refiero a él, al socio marroquí de Florentino Pérez, su ahijado o desconozco qué. Nos gustaría como madridistas que nos aclare quién es y por qué toma tantas decisiones. Está en los comités del club sin tener ningún título e intermedia en todas las grandes operaciones a través de Key Capital. ¿Cómo es posible que sea socio y compromisario? ¿Me pueden explicar entonces por qué hay una lista de socios, de familiares, que llevan 20 años esperando? ¿Quién es este señor que ha llegado a este país y tiene el poder que tiene? ¿Y por qué se beneficia económicamente del club? ¿No hay conflicto de intereses? Ver todo esto es lo que me hace tomar la decisión de presentarme. Sin necesidad ninguna, quieren vender el club, quieren privatizarlo, quieren cambiar los estatutos...

¿Cómo es posible que Anas Laghrari sea socio y compromisario? ¿Por qué se beneficia económicamente del club? Nos gustaría como madridistas que Florentino lo aclare Enrique Riquelme

¿Por eso se presenta? ¿Para evitar la privatización del club?

Yo, como socio, me veo con capacidad económica para presentar una candidatura, que es la única manera de parar la privatización del club y devolvérselo a los socios con un proyecto ilusionante. Él no se pensaba que lo iba a hacer, pero lo he hecho en tiempo récord, poniendo el mayor aval que se ha puesto en cualquier elección del mundo, no solo del Real Madrid. Ni para ser presidente de EEUU hay que poner un aval de 200 millones de euros. Y lo pongo yo, a nivel personal, porque no quiero condicionar a nadie.

¿A qué se refiere?

A que yo sé que después de ganar las elecciones va a haber presiones cuando desmontemos lo que ha habido ahí durante 20 años. ¿Por qué hay casi 100 personas a sueldo del Real Madrid que cobran más de un millón de euros? Hay sueldos de directivos no deportivos que ascienden a más de diez millones de euros ¿Por qué el socio no puede comprar una entrada que cada vez que sale a la web, a los cinco minutos ya no quedan, pero las reventas están llenas y los socios tienen que comprarlas al cuádruple de su precio?

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. / José Luis Roca

Florentino le acusó de insolvencia y de ser heredero de la presidencia de Ramón Calderón, “la época más siniestra del Madrid”.

Yo toda mi campaña seguiré por el camino de la educación y la elegancia, pero no se pueden confundir la educación y el respeto con debilidad. Mi trayectoria profesional me ha traído hasta aquí por ser educado y respetuoso, pero no débil. Antes éramos los niños de las energéticas, luego los niños del PSOE y ahora somos los niños de Calderón. Oiga, que aquí no hay ninguna historia. Yo tenía 15 años cuando mi padre fue directivo de Ramón Calderón. Fue parte de un grupo de miembros de esa junta directiva con Vicente Boluda, que sacó a Calderón y a los que habían estado ahí, mediante un proceso democrático para después convocar elecciones. Yo en mi junta directiva tengo a un directivo de la época de Calderón que es Antonio Medina, mi vicepresidente y secretario general del Grupo Cox… y que hasta el pasado jueves estaba con don Florentino Pérez en su junta directiva, de la que dimitió para venirse conmigo. ¿De qué estamos hablando entonces? Si su campaña consiste en atacarme, entonces su proyecto soy yo. Me ofrezco a debatir con el candidato Pérez, en el canal de televisión, radio, o podcast que él quiera, con quien el moderador que él quiera

¿Cree que el Barça es un club que le interesa al Madrid que “esté fuerte” y al que el Madrid “tiene que ayudar”, como dijo hace un par de años Florentino?

Ahora todos nos echamos las manos a la cabeza con el caso Negreira, pero vayamos a la hemeroteca, a lo dicho en la asamblea del 2024 y en algunas anteriores. Ahí se dijo que había que tener un Barcelona fuerte. ¿Por qué? Porque interesaba para la Superliga. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién se beneficia económicamente de la Superliga? ¿Quién está detrás de la privatización? ¿Quién está detrás de las reformas estratosféricas del Bernabéu, en los que no se pueden hacer conciertos? El señor Florentino Pérez es un gran empresario que, como yo, no necesita al Real Madrid para nada ni está en el club para enriquecerse. Pero sí opino es que tiene que mirar mejor de quiénes se rodea, que sí se están enriqueciendo del Real Madrid.

El señor Florentino Pérez es un gran empresario que, como yo, no necesita al Real Madrid para nada ni está en el club para enriquecerse. Pero quienes le rodean sí lo están haciendo Enrique Riquelme

¿Qué opinión le merece Joan Laporta?

No le conozco y por tanto no opino, porque creo que se ha reído de nosotros. El Barcelona se ha reído del Real Madrid por culpa de Florentino porque les hemos apoyado… Mejor dicho, Florentino ha apoyado al Barcelona cuando se conoció el caso Negreira por su interés en la Superliga. Y una vez que el Barcelona consiguió la refinanciación, los avales y todo lo que quiso se ha reído de nosotros. Y ahora, lamentablemente, no va a pasar nada con el caso Negreira por no haber actuado a tiempo. Si yo hubiese sido presidente hace tres años, le aseguro que la situación sería totalmente distinta. Es algo que no se puede dejar pasar y cuando sea presidente y disponga de toda la información quiero ver qué más se puede hacer.

¿Ha tocado a algún jugador del Barça para ficharle?

[Silencio] Prefiero hablar a partir del sábado. Contestaré a esa pregunta.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. / José Luis Roca

¿Cuándo desvelarán nombres de su proyecto deportivo? Fichajes, entrenador, director deportivo…

Enseguida. Este sábado me gustaría ya poder avanzar algún nombre propio de jugadores ilusionantes que jugarán en el Real Madrid si fuera presidente.

¿Qué camiseta de España se va a poner durante el Mundial?

La tengo clara. Si yo soy presidente del Real Madrid no pasaremos por la vergüenza, al menos por mi parte, de que ningún jugador del Real Madrid esté jugando en la selección española. Si yo soy presidente, un jugador del Real Madrid habrá jugado el Mundial con España.

Si yo soy presidente, un jugador del Real Madrid habrá jugado el Mundial con España Enrique Riquelme

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